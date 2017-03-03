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Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о назначении Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций телеканала.

– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.

Я внимательно наблюдала за ним на "Матч ТВ". Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.

– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?

– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Беларуси, например. Но у Валеры контракт с "Матч ТВ".

– На год?

– Да.

– Значит, минимум до конца 2017-го он точно с вами?

– Совершенно верно.

– Мы не представляем Карпина, который каждое утро приезжает в телецентр, проводит планерки…

– Ой, о чем вы говорите! Я-то как раз отлично это представляю. Сейчас с вами расстанусь и пойду обсуждать с ним ключевые темы. У Валеры на канале будет много работы. Помимо должности главного редактора еще аналитика, ведение программ.

– Загрузка его не смущает?

– Нет, конечно. Он очень трудолюбивый человек. Пожалуй, самый трудолюбивый из всех моих знакомых в мире спорта. Мы же неслучайно решили дальше с ним идти. Долго присматривались. Приятно поразило, что Валера всегда тщательно готовится, за три-четыре часа до эфира уже на месте.

Да и в кадре это бросается в глаза. Бывает, сидит гость, и ты понимаешь – какой-то матч он видел урывками. А Валера – изучил от и до. Большой профессионал, – цитирует Канделаки "СЭ".
Теги: Канделаки Карпин
Сегодня, 09:42
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4
(1)
№4 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 10:40) #
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  •  (0)

Посмотрим, думаю хуже не будет. И так шлака на Матч ТВ слишком много


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да думаю Валера и так бы не пошел.Белоруссия мертвый номер.Борьба за пятое место в группе с Молдавией и Люксембургом в лучшем случае.После Глеба у белорусов нет не одного приличного игрока.Если в атаке до сих пор выходит косой Корниленко)


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Борис Борисович
Какая Белоруссия?!Она контракт матчтв не переплюнет.

Валера сказал, что команды без амбиций больше тренировать не будет.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • 0
  •  (0)

Какая Белоруссия?!Она контракт матчтв не переплюнет.
Регистрация: 11.08.2008
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