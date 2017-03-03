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Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ"
Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о назначении Валерия Карпина главным редактором футбольных трансляций телеканала.
– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.
Я внимательно наблюдала за ним на "Матч ТВ". Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.
– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?
– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Беларуси, например. Но у Валеры контракт с "Матч ТВ".
– На год?
– Да.
– Значит, минимум до конца 2017-го он точно с вами?
– Совершенно верно.
– Мы не представляем Карпина, который каждое утро приезжает в телецентр, проводит планерки…
– Ой, о чем вы говорите! Я-то как раз отлично это представляю. Сейчас с вами расстанусь и пойду обсуждать с ним ключевые темы. У Валеры на канале будет много работы. Помимо должности главного редактора еще аналитика, ведение программ.
– Загрузка его не смущает?
– Нет, конечно. Он очень трудолюбивый человек. Пожалуй, самый трудолюбивый из всех моих знакомых в мире спорта. Мы же неслучайно решили дальше с ним идти. Долго присматривались. Приятно поразило, что Валера всегда тщательно готовится, за три-четыре часа до эфира уже на месте.
Да и в кадре это бросается в глаза. Бывает, сидит гость, и ты понимаешь – какой-то матч он видел урывками. А Валера – изучил от и до. Большой профессионал, – цитирует Канделаки "СЭ".
– Уверена, это хорошая история. Я пристально слежу, как развивается комментаторская школа в нашей стране. Валера – один из немногих, кто может профессионально давать экспертную оценку, и она будет приниматься. Потому что за плечами колоссальный опыт – и футболиста, и тренера, и человека, успевшего поработать на испанском телевидении.
Я внимательно наблюдала за ним на "Матч ТВ". Поняла, что у Валеры хватит страсти, одержимости привнести конструктивные дополнения в ту работу, которая выстраивалась годами. Не сомневаюсь, это пойдет на пользу как опытным комментаторам, так и новичкам.
– Нет опасений, что через месяц Карпина позовут тренировать – и ваша затея рухнет?
– Ну что вы! Мы все обсуждали заранее. Его же приглашали в сборную Беларуси, например. Но у Валеры контракт с "Матч ТВ".
– На год?
– Да.
– Значит, минимум до конца 2017-го он точно с вами?
– Совершенно верно.
– Мы не представляем Карпина, который каждое утро приезжает в телецентр, проводит планерки…
– Ой, о чем вы говорите! Я-то как раз отлично это представляю. Сейчас с вами расстанусь и пойду обсуждать с ним ключевые темы. У Валеры на канале будет много работы. Помимо должности главного редактора еще аналитика, ведение программ.
– Загрузка его не смущает?
– Нет, конечно. Он очень трудолюбивый человек. Пожалуй, самый трудолюбивый из всех моих знакомых в мире спорта. Мы же неслучайно решили дальше с ним идти. Долго присматривались. Приятно поразило, что Валера всегда тщательно готовится, за три-четыре часа до эфира уже на месте.
Да и в кадре это бросается в глаза. Бывает, сидит гость, и ты понимаешь – какой-то матч он видел урывками. А Валера – изучил от и до. Большой профессионал, – цитирует Канделаки "СЭ".
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