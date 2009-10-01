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Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков высказал мнение об игре ЦСКА с новой схемой 3-5-2.

"Все тренеры, с кем поговорил, уверены, что с трио Игнашевич – Василий Березуцкий – Васин в центре обороны забить этой команде будет практически нереально.

Но все они сразу же добавляют: у Гончаренко имеется серьезная проблема, связанная с тем, что в этой схеме самыми сильными фигурами должны стать два нападающих. Которых у ЦСКА пока что нет.

Есть набор джокеров в лице Оланаре и Витиньо. Возможности, которые сейчас оценить крайне затруднительно. Поэтому почти все убеждены, что ЦСКА будет играть в оставшихся матчах надежно, качественно, но не зрелищно. Потому что нет ни Вагнера, ни Думбия, ни Мусы", – цитирует Казакова "СЭ".
Теги: Казаков ЦСКА
Сегодня, 09:46
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45
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№45 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Но судя по тому футболу который и ЦСКА, и Гончаренко показывали в первой половине будет нудная игра до 1 гола.

Про защиту, может быть как и мощной, так и провалиться, тут 50/50.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№44 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: BAFOMET
во вторых, параллельно: будет не будет , не мои достижения.

Ну, давайте искать компромисс? Предлагаю бить в грудь пяткой. Но не себе, а ему... Хотя... Пинать тушку дохлого ишака... Да, противно... Какие еще варианты? На компост, и бить никого не надо?


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№43 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 11:37) #
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online

Поживём подольше - увидим побольше. )
Регистрация: 6.10.2009
№42 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:33) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Очень ценю тренерскую работу Гончаренко.На этот сезон планы на золото не кто не отменял,как говорится..,а,следующий сезон что его,сомнения нет.Я конкретно не медали имею виду а игру..Васин сильнейший на сегодн.день футболист ПЛ России ,как и Промес из "Спартака".
Регистрация: 17.03.2008
№41 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:31) #
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Цитата: Лукоморье
Цитата: OgreGate
А как вы любите говорить - "нафталин".

Понятно. Все чемпионства Спартака и звездочки это нафталин. Так бы сразу и сказал. А то не всем это понятно. Теперь все знают. Ты разъяснил. Спасибо.

Цитата: BAFOMET
Спартак усилился.... а ЦСКА нет... делайте выводы.

Цыплят по осени считают. Закончится чемпионат, тогда и будете бить себя в грудь пяткой за первый за 15 лет трофей.

Во первых , за 14 лет..... во вторых, параллельно: будет не будет , не мои достижения.
Регистрация: 17.06.2016
№40 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: BAFOMET
а ЦСКА не

Двух ниггеров заявили. Норм усилились


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№39 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:31) #
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online

Странный заголовок....., будто про роботов запрограммированных.... И полностью опровергающая заголовок, вторая часть интервью.... Илюша просто о себе напомнил?)
Регистрация: 28.12.2015
№38 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Понятно. Все чемпионства Спартака и звездочки это нафталин.

laughing Я же говорил - сказочный! Сперва сам в нафталин залез, потом сам же на это указывает! laughing
Ты на следующем дерби попроси, чтоб тебе черенок от швабры... Подрезали немного... А то, видимо, задевает твой мозговой ганглий.
Кстати, а ЦКГ звездочки над эмблемкой своей не рисует? Точно? smile
Нафталин-ага, вы до сих пор полы уродуете поллюцией из-за говночашки нафталиновой)


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№37 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
А как вы любите говорить - "нафталин".

Понятно. Все чемпионства Спартака и звездочки это нафталин. Так бы сразу и сказал. А то не всем это понятно. Теперь все знают. Ты разъяснил. Спасибо.

Цитата: BAFOMET
Спартак усилился.... а ЦСКА нет... делайте выводы.

Цыплят по осени считают. Закончится чемпионат, тогда и будете бить себя в грудь пяткой за первый за 15 лет трофей.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№36 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:23) #
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online

Цитата: Лукоморье
и это настоящий рекорд

это мы в курсе smiley
Регистрация: 7.12.2016
№35 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:22) #
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Лукоморье,
Спартак усилился.... а ЦСКА нет... делайте выводы.
Регистрация: 17.06.2016
№34 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:22) #
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ну если Гончаренко выстроил такую защиту с уфой,логично что с ЦСКА будет еще лучше!

Переведи на русский что хотел сказать.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№33 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
За последние 17 дерби

А как вы любите говорить - "нафталин". А в реальности у вас - нагибайтунг унд пердолен. И потребность перешивания ширинки на портках спереди назад smileИли пройдемся по нафталину? У кого там из клубов самая длинная безвыигрышная серия? А кстати против кого они 10 лет без нескольких дней так бодро улетали? Не подскажете, длинноухое(эльф, наверное!) существо(возможно, вещество)?
Ник хороший. Просто сразу ясно, что ты - сказочный.... Ну неважно smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№32 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:20) #
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Sergey Nasirov_2,
В футболе , чтобы выиграть надо забить хотя бы раз и не пропустить.... с этими игроками и Клопп ничего не сможет.
Регистрация: 17.06.2016
№31 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:16) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: OgreGate
А в последнем дерби наблюдался ослонагибайтунг унд ослопердолен черенком от швабры

За последние 17 дерби Спартак выиграл только 4. Так кто кого черенком от швабры?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№30 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати у схемы с тремя центальными... Ну помимо того, что по уму в ней 2 ЦЗ бегать должны уметь. Есть еще косяк, что с выражеными крайками у соперника - она как раз слабовата. Промеса Васин держать будет? Не, в добрый путь, "Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар...", как говорил ваш прародитель


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№29 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:13) #
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online

BAFOMET,
Ну если Гончаренко выстроил такую защиту с уфой,логично что с ЦСКА будет еще лучше!
Регистрация: 27.07.2016
№28 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Оборона у ослов теперь как дуб

Ну, не мореный - ибо не тонет


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№27 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если нет нападающих,тогда может быть попробовать схему 1-9-1!!!В полузащите поставить Дзагоева,тогда точно не забьют!!!
Регистрация: 2.04.2012
№26 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 11:11) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Оборона у ослов теперь как дуб, столетний дуб.

«Словосочетание «столетний дуб» известно каждому человеку со времен прочтения детских сказок. И действительно, распространенный по всей Европе черешчатый или летний дуб (Quercusrobur) живет до 1500 лет и это настоящий рекорд продолжительности жизни среди российских деревьев.»

Так что в масштабах жизни дубов они еще юноши. blush


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№25 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
В первом

А в последнем дерби наблюдался ослонагибайтунг унд ослопердолен черенком от швабры

Цитата: Босх
.Будет интересно.

1-2, Гиенер понесет заработаное Авену


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№24 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
не буду спорить с Казаковым,но в любом случае матч коней с зинкой будет интересным,потому что мы все помним как уфа надирала задницу зинке,посмотрим что бывший коуч уфы сделает с зинкой имея игроков чуть выше классом.Будет интересно.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№23 Написал: OgreGate (Сегодня, 11:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нереально им забить... Ну они же все просыпают! Надо Магу Жиркоева возвращать - он по забиванию спец, даже детей с пеленок приучает забитый им кальян курить.
Защита - пиндык. Васин, 28 лет, 7!!! Раз за все время выходил за основу, и то, на замену в основном. Сборник Игогошыч, правда сборная у него - 11 самых херовых футболистов ЧЕ. И полено, у которого вместо головы - торец.
Вообще страшная защита. Деморализует любого соперника - могут умереть со смеху


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№22 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 11:05) #
  • +3
  •  (5)

Странно, а у меня диаметрально противоположное мнение....
Регистрация: 17.06.2016
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:58) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: tar-tas
Ребятушки-вековушки. Ровно сотня на троих


Оборона у ослов теперь как дуб, столетний дуб.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:51) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
Когда цкг играли зрелищно?

В первом дерби на стадионе Открытие арена, между командами Спартак и ЦСКА был зафиксирован счет 0:4. ЦСКА как всегда показал не зрелищную игру. Зато Спартак играл очень зрелищно. Болельщики многих команд очень порадовались этому зрелищу.


--------------------
Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№19 Написал: Клан (Сегодня, 10:46) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Кепончег УЕФА
Когда ЦСКА играл зрелищно?

Ловчев отвечает

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил рисунок игры ЦСКА в матче чемпионата России против "Уфы" (5:0).

"Вспомните, ведь в этом году красно-синие забили уже 35 голов, дважды громя соперника со счетом 6:0! Мы как-то привыкли считать, что команда действует на контратаках, а тут – столько голов. Больше того, обратил внимание на то, что поменялись действия в атаке. Привыкли к тому, что ЦСКА много атакует флангами, что ограниченное число игроков выходит вообще в атаку.

Но обратите внимание на нападение, команда играет в спартаковский футбол. Стеночки, мелкий пас, много импровизации, демонстрация индивидуального мастерства… Вроде бы тесно все у чужой штрафной, в ней самой, но разбираются армейцы просто здорово. И фланговой игры стало меньше", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Регистрация: 28.02.2017
№18 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 10:45) #
  • +7
  •  (9)

Цитата: Батька
Игнашевич - 37 летБереза - 35 лет"ПионЭр" Васин - 28 лет


Ребятушки-вековушки. Ровно сотня на троих.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№17 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:41) #
  • +1
  •  (1)

Хм. Все зависит от того, отойдут ли в зад джокеры. 9-м не отобьются с такими защитниками, а если все 11 встанут, тогда, может, и устоят супротив Кокорина.
Регистрация: 12.11.2007
№16 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Играя всей командой в автобус вероятно надежность вырастет.Но уровень Васина это как раз Уфа,а Игнаш хоть и классный игрок,но далеко не тот что был раньше.Ну а Васька тоже прилично сдал.То что втроем в центре будет проще вероятно,но с такой схемой весь вопрос первого гола.Если пропустят,то кто будет отыгрываться?Васин?Или Витинью?В последнего не верю,а вот Чалов может и вырастет в приличного игрока,характер у парня самое то.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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