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Йоан Молло: Дзюба? Нравятся простые парни, я сам такой же

Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло высказал свое мнение о партнере по команде Артеме Дзюбе.

– Все привыкли, что Дзюба – главный шутник в команде. Согласны?

– Дзюба – хороший парень и профи. Теперь это наш новый капитан, если на поле нет Данни. Мне Артем нравится, потому что он очень простой. Люблю именно простых людей, потому что и сам такой. Мне не важно, есть у тебя деньги или нет, я – такой же, как и ты. Дзюба, по-моему, думает так же.

– О чем мечтаете?

– Человек каждый день должен становиться лучше, идти вперед, познавать больше нового. Это мои принципы. А как игрок я хотел бы узнать свой потолок, а прежде – раскрыть свой реальный потенциал. Это моя мечта, – цитирует Молло "СЭ".
Теги: Молло Дзюба Зенит
Сегодня, 10:23
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9
(1)
№9 Написал: borlas (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Рыбак рыбака видит из далека.
Регистрация: 22.07.2009
№8 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:12) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Кепончег УЕФА
Определил с ходу(

А что смайл грустный? Наоборот нужно порадоваться за голубков, что нашли быстро друг-друга.

Переживаю, как бы чуба у этого простого парня кошелек не подрезал, после посещения его уютной простой квартирки. Розачаруется в человеке, обычный простой французский гей


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Кепончег УЕФА
Определил с ходу(

А что смайл грустный? Наоборот нужно порадоваться за голубков, что нашли быстро друг-друга.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Определил с ходу(


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 10:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Думаю что Молло станет постоянным игроком основы и Дзюба еще забьет не один гол с его передач.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:41) #
  • +3
  •  (9)

Дзюбе в дупло может пролезть французский бельчонок. Данжерос!!! Ахтунг!!!

А почему бы нет?
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Voland г.Москва (Сегодня, 10:37) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ой, аккуратнее надо быть Артёмке в душе!
Хотя....На то она и лазурная командочка... stuck_out_tongue_closed_eyes


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Но не надо хоронить эту команду. Она ещё покажет себя на следующих крупных турнирах. (c) Фурсенко
Регистрация: 23.07.2007
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Ох, зря это напечатали


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:27) #
  • -3
  •  (5)

Мечтает Дзюбу затащить в кровать scream
Регистрация: 9.09.2016
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