Йоан Молло: Дзюба? Нравятся простые парни, я сам такой же

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (3)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (3)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (45)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (45)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (4)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (4)
03:47
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (4)
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (4)
Вчера 23:28
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Вчера 22:47
"Спартак" прибыл в Краснодар (14)
"Спартак" прибыл в Краснодар (14)
Вчера 22:10
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (49)
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (49)
Вчера 22:07
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Вчера 21:47
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (23)
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (23)
Вчера 21:37
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (9)
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (9)
Йоан Молло: Дзюба? Нравятся простые парни, я сам такой же
Новичок "Зенита" полузащитник Йоан Молло высказал свое мнение о партнере по команде Артеме Дзюбе.
– Все привыкли, что Дзюба – главный шутник в команде. Согласны?
– Дзюба – хороший парень и профи. Теперь это наш новый капитан, если на поле нет Данни. Мне Артем нравится, потому что он очень простой. Люблю именно простых людей, потому что и сам такой. Мне не важно, есть у тебя деньги или нет, я – такой же, как и ты. Дзюба, по-моему, думает так же.
– О чем мечтаете?
– Человек каждый день должен становиться лучше, идти вперед, познавать больше нового. Это мои принципы. А как игрок я хотел бы узнать свой потолок, а прежде – раскрыть свой реальный потенциал. Это моя мечта, – цитирует Молло "СЭ".
– Все привыкли, что Дзюба – главный шутник в команде. Согласны?
– Дзюба – хороший парень и профи. Теперь это наш новый капитан, если на поле нет Данни. Мне Артем нравится, потому что он очень простой. Люблю именно простых людей, потому что и сам такой. Мне не важно, есть у тебя деньги или нет, я – такой же, как и ты. Дзюба, по-моему, думает так же.
– О чем мечтаете?
– Человек каждый день должен становиться лучше, идти вперед, познавать больше нового. Это мои принципы. А как игрок я хотел бы узнать свой потолок, а прежде – раскрыть свой реальный потенциал. Это моя мечта, – цитирует Молло "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.