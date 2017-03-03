Министр спорта: уверен, что чемпионат мира у нас не отберут

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в том, что у России не отнимут право проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.— Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует, — отметил Колобков. — Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс.Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира — это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы… Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.Также министр заверил, что оба турнира будут показаны по российским центральным телеканалам.— Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами, — добавил Колобков. — Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены.