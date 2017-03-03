Министр спорта: уверен, что чемпионат мира у нас не отберут

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (3)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (3)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (45)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (45)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (4)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (4)
03:47
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (4)
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (4)
Вчера 23:28
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Антонио Кассано может перейти в клуб из Серии D
Вчера 22:47
"Спартак" прибыл в Краснодар (14)
"Спартак" прибыл в Краснодар (14)
Вчера 22:10
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (49)
Станислав Черчесов: Кокорин? Такие вещи нас не устраивают (49)
Вчера 22:07
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Илья Михалёв: игроки "Луча-Энергии" покинут сбор команды из-за невыплат долгов в пятницу
Вчера 21:47
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (23)
Смородская против. Кому досталось в бомбическом интервью экс-президента "Локомотива" (23)
Вчера 21:37
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (9)
Валерий Карпин: только дурак будет работать бесплатно (9)
Министр спорта: уверен, что чемпионат мира у нас не отберут
Министр спорта РФ Павел Колобков уверен в том, что у России не отнимут право проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.
— Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует, — отметил Колобков. — Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс.
Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира — это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы… Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.
Также министр заверил, что оба турнира будут показаны по российским центральным телеканалам.
— Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами, — добавил Колобков. — Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены.
Р-Спорт
— Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует, — отметил Колобков. — Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс.
Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира — это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы… Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию.
Также министр заверил, что оба турнира будут показаны по российским центральным телеканалам.
— Вопрос в торговле с организацией, которая владеет правами, — добавил Колобков. — Уверяю наших любителей спорта, что матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций будут показаны по центральным каналам. И все смогут увидеть если не вживую, то по ТВ. Можете быть в этом уверены.
Р-Спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.