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"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону

В пресс-службе "Манчестер Юнайтед" сообщили, что клуб планирует обеспечить безопасность своих болельщиков во время матча Лиги Европы с "Ростовом". После беспорядков на Евро-2016 в Марселе между российскими и английскими болельщиками остаются очень напряженные отношения.

"Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.

Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков.

Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита", - передает "Чемпионат" информацию от пресс-службы "Манчестер Юнайтед".
Теги: Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 11:10
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 11:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да мы всё понимаем.
Островной народ, островное мышление.
Вон Бентли в Ростове играл,так охреневал.от увиденного.
"Кругом БЕЛЫЕ!!!"

"тут безопасно даже ночью!"

и всё такое.
Ониж ипанутые,эти обитатели Альбиона...конкретно островитяне.
Это типа как европейский вариант японцев.То,что джапы ипанутые,надеюсь никто не будет оспаривать?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:33) #
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online

Дрищевая нация эти англичане...))
Регистрация: 28.12.2015
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