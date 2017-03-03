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"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (2)
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"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону
В пресс-службе "Манчестер Юнайтед" сообщили, что клуб планирует обеспечить безопасность своих болельщиков во время матча Лиги Европы с "Ростовом". После беспорядков на Евро-2016 в Марселе между российскими и английскими болельщиками остаются очень напряженные отношения.
"Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.
Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков.
Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита", - передает "Чемпионат" информацию от пресс-службы "Манчестер Юнайтед".
"Для нас очень важны здоровье и безопасность болельщиков "Манчестер Юнайтед", которые отправляются на выездные матчи, чтобы поддержать команду. Мы заранее посещаем все европейские города, в которых играет наш клуб, чтобы внимательно проработать все нюансы. Для обеспечения безопасности наших болельщиков мы плотно сотрудничаем с местными властями и полицией.
Все болельщики, которые собираются посетить игру в Ростове-на-Дону, будут оповещены о правилах безопасности. Мы получим всю необходимую информацию от Британского консульства в России, добавим к ней то, что увидим сами, и проинформируем всех наших болельщиков.
Что касается дополнительных мер безопасности, то этот вопрос находится в руках российских властей и полиции. Мы будем сотрудничать с ними на протяжении всего нашего визита", - передает "Чемпионат" информацию от пресс-службы "Манчестер Юнайтед".
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