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Федор Кудряшов: о "Манчестере" в команде не говорим, сейчас главное – "Томь"
Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды.
- Как вам первый мартовский соперник – "Томь"?
- Вот вы спрашиваете о "Манчестере", а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное – как раз "Томь".
- Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у "Ростова" высоких задач нет, самое важное – Лига Европы.
- Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.
- Что кроме этого?
- В ближайшей перспективе – победить "Томь". Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к "Манчестеру", хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на "Олд Траффорд". Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.
Советский спорт
- Как вам первый мартовский соперник – "Томь"?
- Вот вы спрашиваете о "Манчестере", а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное – как раз "Томь".
- Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у "Ростова" высоких задач нет, самое важное – Лига Европы.
- Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.
- Что кроме этого?
- В ближайшей перспективе – победить "Томь". Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к "Манчестеру", хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на "Олд Траффорд". Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.
Советский спорт
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