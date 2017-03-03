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Федор Кудряшов: о "Манчестере" в команде не говорим, сейчас главное – "Томь"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды.

- Как вам первый мартовский соперник – "Томь"?

- Вот вы спрашиваете о "Манчестере", а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное – как раз "Томь".

- Зимой часто писали о том, что в чемпионате России у "Ростова" высоких задач нет, самое важное – Лига Европы.

- Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.

- Что кроме этого?

- В ближайшей перспективе – победить "Томь". Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к "Манчестеру", хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на "Олд Траффорд". Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.

Советский спорт
Теги: Кудряшов Ростов
Сегодня, 11:32
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№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:39) #
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Болеет за:
«Ростов»
В Ростов мы верим так и знайте
В победном ожидании томимы
Что для Ростова какой -то там Юнайтед
Нам выиграть сначала у Томи бы
Регистрация: 30.11.2015
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