Федор Кудряшов: о "Манчестере" в команде не говорим, сейчас главное – "Томь"

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды.- Вот вы спрашиваете о "Манчестере", а мы в команде о нем и не говорим. Только после жеребьевки обменялись мнениями и все. Сейчас главное – как раз "Томь".- Не согласен. Хотим подняться как можно выше, чтобы в следующем сезоне опять выступать в еврокубках. Поэтому задачи максимальные – выигрывать каждый матч.- В ближайшей перспективе – победить "Томь". Сейчас все наши мысли об этом матче. Потом будем готовиться к "Манчестеру", хочется успешно сыграть с англичанами. Моя мечта – выйти на "Олд Траффорд". Было бы круто ощутить атмосферу легендарного стадиона. Если говорить о глобальных мечтах – хочу сыграть сначала в Кубке конфедераций, потом на домашнем чемпионате мира. Ради этого готов биться.