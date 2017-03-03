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Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит".

"Прогноз - 1:2. Под руководством Виктора Гончаренко армейцы осваивали на сборах новую схему, и работала она весьма исправно.

Но в отличие от "Зенита" тонуса официальных встреч ЦСКА еще не ощутил, номинально уступает сопернику по подбору исполнителей, да и мотивация команды Мирчи Луческу должна быть просто запредельной.

Если "Зенит" не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся", - цитирует Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов ЦСКА Зенит
Сегодня, 12:00
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№43 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 14:04) #
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OgreGate,
не встревай в чужой разговор. это не учтиво. или это ты фейки перепутал? не с того отписался. фейкоблядствуешь сучечка?
Регистрация: 7.03.2016
№42 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
ты путаешь Ганчаренко со слуцким.

В сортах говна не разбираюсь(с)


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№41 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:58) #
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Цитата: golden Axe
заметной разницы там не будет.

будет. искуственых офсайдов не будет. и ссать никто не будет. потому что некому. слуцкого нет ужо.

Цитата: golden Axe
,какой процент владения мячом будет у цска в этом матче?

не знаю. думаю что примерно равный. а там хз.
Регистрация: 7.03.2016
№40 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
golden Axe,
ты путаешь Ганчаренко со слуцким.

заметной разницы там не будет. Тогда ответь мне примерно,какой процент владения мячом будет у цска в этом матче?
Регистрация: 1.02.2017
№39 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:50) #
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golden Axe,
ты путаешь Ганчаренко со слуцким.
Регистрация: 7.03.2016
№38 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:49) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничья : 1:1 , 2:2....
Регистрация: 10.01.2014
№37 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гончаренко будет играть на 0:0 и рассчитывать на то что в атаке залетит дурачок,нового в тактике у цска мы ничего не увидим
Регистрация: 1.02.2017
№36 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:44) #
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Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: мяч квадратный

а ты его адвокат штоле?
а ты еврей что ли? отвечаешь вопросом на вопрос.



а ты еврей штоле, что отвечаешь вопросом на вопрос? тебя это сильно бесит?
Регистрация: 7.03.2016
№35 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Цитата: serzhsidorov95
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://shot.ga/686769

10-12 лет курил, точно не помню - бросил просто без всяких средств не курил более 3 лет - потом на новый год закурил покурил полтора месяца сейчас опять не курю 3 недели )) бросить очень просто не какие средства не нужны ... ничего не болит, не ломит, не пухнет =))
все в голове, главное решить !!
Хотя курить классно, мне нравится smile, но здоровье важнее !!!

А я 22 года курил..
И бросил безо всяких таблеток и сеансов.. Просто бросил курить..
Всё правильно- вся хрень про курение- в голове.
Никаких никотиновых ломок, никаких опухших ушей...
Я просто отдал четыре сигареты, что оставались, в месте с пачкой кому- то - и всё.

Шестой год не курю и не тянет, даже когда ктото рядом смолит..
Возможно, СЕЙЧАС даже легче бросить курить, чем лет пятнадцать назад..
Я помню вкус старых ЛакиСтрайк, ГолденАмерикэн, СентМориц, АшБэ немецкие, Мач..
Дело в том, что табака природного - то в нынешних сигаретах нет
Поэтому Парламент никуя от Оптимы не отличается..
Есть мелко резанная бумага, пропитанная искусственным никотином..
А вот к ниму, похоже, привыкание меньше , чтоли..
А вот вреда гораздо больше..
Тау что бросить курить сейчас- легко и без всяких приспособ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№34 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:31) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: мяч квадратный

а ты его адвокат штоле?

а ты еврей что ли? отвечаешь вопросом на вопрос.
Регистрация: 15.05.2015
№33 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:29) #
  • 0
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Цитата: PAVEL999
А у болотных напы ахххху....

кто они? неужто дзюба?
Регистрация: 7.03.2016
№32 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Зенит не выиграет у ЦСКА. Скорее всего там низовая ничья будет...


--------------------
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Регистрация: 25.10.2008
№31 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:26) #
  • 0
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просто интересно чья тут возьмет Говорят что у ослов защита непроходимая А у болотных напы ахххху....е делайте ставки господа
Регистрация: 6.02.2017
№30 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:24) #
  • 0
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Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: мяч квадратный
наезд на личность несомненно говорит о твоей полной голове. вот только полной чего?

это ты про свои наезды на Слуцкого?

а ты его адвокат штоле?
Регистрация: 7.03.2016
№29 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 13:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Бубнов победу Спартаку за ранее отдал ,забыв что играть при полных трибунах в Краснодаре.
Регистрация: 15.06.2016
№28 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: мяч квадратный
наезд на личность

это ты про свои наезды на Слуцкого?
Регистрация: 15.05.2015
№27 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Если "Зенит" не выиграет, его шансы на золото значительно сократятся

Мда... А если Спартак не выиграет, то - то же самое... Гениально! smile
Регистрация: 24.09.2013
№26 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17) #
  • 0
  •  (0)

Их и сейчас очень мало с такой игрой.
Регистрация: 11.08.2008
№25 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (3)

ДЯДЬКА,
наезд на личность вместо контраргументов несомненно говорит о твоей полной голове. вот только полной чего?
Регистрация: 7.03.2016
№24 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 13:05) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: мяч квадратный
Это вам не слуцкий, когда состав и тактику можно было предсказать с точностью 200%. С нессущим Ганчаренко ЦСКА разнесёт зенит в пух и прах.

у тебя кроме квадратного мяча еще и голова кубическая и пустая к тому же.
Регистрация: 15.05.2015
№23 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: ДЯДЬКА


Цитата: OgreGate
Чумадан уже передан, выиграют

коровья лепеха, а кто кому передал?


Чумадан к Гинера отнял Авен.
А кому передаст, ХЗ.
Регистрация: 22.09.2009
№22 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:56) #
  • +3
  •  (3)

Да ладно! Еще не известно как Спартак сыграет и, самое главное, впереди еще половина чемпионата, ну почти половина. wink
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: Батька (Сегодня, 12:54) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: мяч квадратный
С нессущим Ганчаренко ЦСКА разнесёт зенит в пух и прах.

laughing
Регистрация: 9.09.2016
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
2-2 будет ! там для всех будет хорошо ! stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
ЦСКА-Зенит матч из серии никто не хотел умирать..и тем и тем ,нужна победа, что бы продолжить участие в золотой гонке
Регистрация: 21.11.2016
№18 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: parafraz
С играющими командами проблем как правило не возникает

Играющий Андерлехт передает привет.
Регистрация: 22.09.2007
№17 Написал: parafraz СПБ (Сегодня, 12:51) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: мяч квадратный
С нессущим Ганчаренко ЦСКА разнесёт зенит в пух и прах.

Ну-ну...
Неприятности у Зенита обычно с командами ставящими автобус у штрафной и лихо убегающими в конратаку. Тыкаешься, мыкаешься с ними, а в конце пропускаешь дурацкий гол.
С играющими командами проблем как правило не возникает. Жаль, таких в чемпионате , кто Зенит в пух и прах несется обыгрывать - раз, два и обчелся.))


--------------------
У нас команда лучше и шансов больше. (с) Ломбертс
Регистрация: 30.09.2007
№16 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (5)

Это вам не слуцкий, когда состав и тактику можно было предсказать с точностью 200%. С нессущим Ганчаренко ЦСКА разнесёт зенит в пух и прах.
Регистрация: 7.03.2016
№15 Написал: Батька (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: serzhsidorov95
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://shot.ga/686769

10-12 лет курил, точно не помню - бросил просто без всяких средств не курил более 3 лет - потом на новый год закурил покурил полтора месяца сейчас опять не курю 3 недели )) бросить очень просто не какие средства не нужны ... ничего не болит, не ломит, не пухнет =))
все в голове, главное решить !!
Хотя курить классно, мне нравится smile, но здоровье важнее !!!
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 12:33) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
после долгого анализа суперэксперт сделал потрясающий вывод.
Регистрация: 30.11.2015
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