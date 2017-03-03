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Александр Бубнов: прогнозирую, что "Спартак" выиграет у "Краснодара"

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение относительно предстоящего матча премьер-лиги между "Краснодаром" и "Спартаком".

"Прогноз: 1:2. "Краснодар" неприятно удивил в четвертьфинале с "Уралом". По ходу второго тайма игроки "задохнулись" и поплыли. Вдобавок не сыграют Каборе и Калешин.

В контексте борьбы за чемпионство "Спартаку" очень важно взять уверенный старт весенней части сезона, а соперник, похоже, находится сейчас не в лучших функциональных и психологических кондициях", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Краснодар
Сегодня, 12:57
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13
(4)
№13 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KAZAK
Если Спартаку повезёт - может одно очко из Краснодара и увезёт....

Свое?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№12 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 13:41) #
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  •  (2)

С чего у Бубнова такое мнение , что у игроков Краснодара не лучшее психологическое состояние .? Вот если бы они Сельте проиграли перед Спартаком , тогда это было бы возможно .А так не думаю , что они этим кубком озадачивались .Ну обидно конечно , что расслабились и уступили по ходу уже выигранный матч . Это им только спортивной злости придаст , а на Спартак их и так дополнительно настраивать не нужно .В общем я бы десять раз подумал , чем ставить на победу свинок
Регистрация: 25.02.2017
№11 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
smile sweat_smile stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:35) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бубень - прав ! ... Вторая команда, победит ровно в один мяч ! Вторая команда, победит ровно в 2 мяча ! Ставки сделаны !... Кони - бомжи : матч закончится в основное время, результативной ничьей ...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Если Спартаку повезёт - может одно очко из Краснодара и увезёт....


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Регистрация: 25.10.2008
№8 Написал: Бартез 38 РФ г.Череповец (Сегодня, 13:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А вот это смелое заявление. Мне кажется наоборот, ну да скоро увидим.
Регистрация: 30.11.2015
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
С Бубы Ванга, как с одноногого канатоходец.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:18) #
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1 ПИШЕМ 3 В УМЕ других нет вариантов
Регистрация: 6.02.2017
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: robinzen
Странный Бубен всё же. Непонятно, на чем основывает свои умозаключения.

да он всегда палец в потолок ... просто ляпнул и все ))
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Странный Бубен всё же. Непонятно, на чем основывает свои умозаключения.
Ну, по Краснодару ясно, он делает выводы из последнего матча кубка... хотя как же Лига Европы, где Краснодар сыграл очень хорошо?
Ну а Спартак? С кем серьёзным играл Спартак? Обыграл третьесортных норвежцев в товарищеском матче? Из этого выводы, что Спартак в полном порядке? Странный "эксперт".
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 13:08) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничейка на ВЭБ-арене + победа в Краснодаре = выходные удались! smile
Регистрация: 16.08.2010
№2 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (5)
online

Прогнозирую обратное...
Регистрация: 26.01.2007
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
накуй нам твои прогнозы..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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