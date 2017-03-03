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12:00
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (42)
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (42)
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (6)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (6)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (5)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (5)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (61)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (61)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (6)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (6)
03:47
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (6)
Дмитрий Комбаров: Каррера иногда вставляет нецензурные словечки, думает, мы по-итальянски не понимаем (6)
Вчера 23:47
Виталий Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи (1)
Виталий Мутко: РФС в пятницу рассмотрит вариант проведения финала Кубка России в Сочи (1)
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"Спартак" прибыл в Краснодар (16)
"Спартак" прибыл в Краснодар (16)
Виталий Муко: сборная России сыграет два контрольных матча - 5 и 9 июня
Сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча - 5 и 9 июня. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Муко.
"Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним", - цитирует Мутко ТАСС.
"Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним", - цитирует Мутко ТАСС.
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