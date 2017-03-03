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Виталий Муко: сборная России сыграет два контрольных матча - 5 и 9 июня

Сборная России перед стартом Кубка конфедераций проведет два контрольных матча - 5 и 9 июня. Об этом сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Муко.

"Матчи сборной в июне ориентировочно пройдут 5 и 9 июня. Первый будет выездным, он состоится на сборе, второй - домашним", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 12:59
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№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:48) #
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online

5 и 9 июня? летом? не может быть!
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:17) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Главное,чтобы не забыли вызвать на сборы нашу основную футбольную звезду-Кокорина!!!
Регистрация: 2.04.2012
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