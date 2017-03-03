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"Томь": задолженности перед футболистами команды погашены

Задолженности перед игроками футбольного клуба "Томь" погашены. Об этом сообщил генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

"Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены", - сказал Киселев в ответ на вопрос на какой стадии находятся выплаты игрокам клуба.

Р-Спорт
Теги: Томь
Сегодня, 13:46
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№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Значит сегодня ПОРВУТ Ростов!!
Регистрация: 14.12.2016
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