"Томь": задолженности перед футболистами команды погашены

Задолженности перед игроками футбольного клуба "Томь" погашены. Об этом сообщил генеральный директор томского клуба Руслан Киселев."Все задолженности перед теми, кому мы были должны, погашены", - сказал Киселев в ответ на вопрос на какой стадии находятся выплаты игрокам клуба.