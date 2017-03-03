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Александр Алаев: РФС заинтересован в развитии киберфутбола

Российский футбольный союз считает киберфутбол перспективным направлением и заинтересован в его развитии, сообщил генеральный директор РФС Александр Алаев.

"Мы провели встречу с представителями киберфутбола России. Сейчас готовим запрос в Минспорт, чтобы определить статус киберфутбола. В любом случае это перспективное направление, с которым нам интересно сотрудничать.

Мы готовы развивать интерактивный футбол со всеми заинтересованными сторонами", - цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, в минувшие выходные в Уфе прошел первый Кубок РФПЛ по киберфутболу.

"Лига провела турнир на высоком уровне - как с точки зрения организации, так и самих игр", - отметил Алаев.
Сегодня, 13:54
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
НенуачО?
Тут в РФС появляются реальные виртуальные шансы стать реальными виртуальными чемпионами кибермира
Так дешевле и проще, чем возрождать человеческий футбол в стране.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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