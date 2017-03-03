Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Краснодар" призвал фанатов "Спартака" болеть красиво

В преддверии матча 18-го тура чемпионата "Краснодар" обратился к болельщикам "Спартака".

"Просим вас соблюдать установленные правила поведения для зрителей и обратить внимание на следующие требования и рекомендации.

Проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля, во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, проходите на гостевую трибуну заблаговременно.

Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета. На стадион запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки, за исключением заявленных средств поддержки.

Запрещено проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества и пиротехнические изделия; запрещено проносить громоздкие предметы и баннеры оскорбительного, в том числе экстремистского содержания.

Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов столичного "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!", - говорится на официальном сайте "быков".

Также отмечается, что поклонники "Спартака" вновь получили возможность бесплатно пройти на фанатский сектор гостей. Выделенная квота распространялась фан-клубами, и в середине февраля она была полностью реализована.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 14:32
Напечатать
27
(4)
№27 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:12) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
После такой рекламы в городе хотят адекватного поведения болельщиков на трибунах?
Можно уже сейчас говорить о спровоцированных городскими властями Краснодара беспорядках!
За такую рекламу матча необходимо привлекать к ответственности!
Провокация чистой воды!
Регистрация: 14.04.2008
№26 Написал: MIG Piter (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (0)
online

умникам, которые так нихера и не поняли.
вот в каком формате Краснодар выступает после матчей:

«Краснодар» благодарит фанатов московского «Спартака», присутствовавших на вчерашнем матче, за их корректное поведение и уважение, проявленное к остальным посетителям стадиона.

- Нам очень приятно, что активные поклонники красно-белых приехавшие в Краснодар поддержать свою команду, вели себя цивилизованно, воздержавшись от употребления на матче любого рода ненормативной лексики и демонстрации баннеров оскорбительного содержания.

Выполняя обещание, данное еще в мае прошлого года, ФК «Краснодар» обязуется на следующий домашний матч со «Спартаком» осуществить допуск суппортеров столичной красно-белой дружины бесплатно.

з.ы.
искренне желаю, чтобы тем оленям, которые очень хотят провокаций, навешали люлей свои же адекватные болелы Спартака!


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№25 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: GS
И вроде бы приличная команда "Краснодар", играющая.
Непонятно, нахрена им такая дешевка понадобилась.

Выходит, что и команда дешевая пока..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№24 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормальное обращение,хорошего всем матча а Спартаку победы)))
Регистрация: 3.11.2016
№23 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:39) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: golden Axe
когда плакаты и превью к матчу научитесь писать красиво,тогда и болеть будут красиво

И вроде бы приличная команда "Краснодар", играющая.
Непонятно, нахрена им такая дешевка понадобилась.
Регистрация: 22.09.2009
№22 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:37) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
хочется спросить: "и че 6лять? может, умнее становитесь от этого? или адекватнее?" )))

Спартак - это в том числе и традиции. Не говоря о реальном от Москвы до Бреста. ВАМ - этого не понять, с историей от 2007 года и болелами от появления Хульковекселя. Так что да, мы - Спартак... А вы... Севастопольские недоехалы


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№21 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:34) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: MIG
нах ты мне нужен - втирать тебе)))
я тебе констатировал факт - так было
как будет - решать болелам Спартака, как и всем остальным фанам приезжающим на матчи в Краснодар.
но как же смешно выглядите со своим снобизмом.. "мы болельщики Спартака"... хочется спросить: "и че 6лять? может, умнее становитесь от этого? или адекватнее?" )))
но не... все на что вас хватает: "мы спартак, а вы..."


Еще раз тебе рассказываю. По сути есть одна команда - это Спартак. Ты либо за нее болеешь, либо против. Равнодушных нет . Тут речь не идет умный ты или нет.
Ты либо за Спартак, либо против! Кто за Спартак считает как правило, что все остальные команды и то что там с ними рядом-говно. ВСе. Только Спартак и ничего кроме кб цветов.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№20 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:34) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны - респект Галицкому за работу с болелами... С другой - ну вот на прошлом матче в трансле такие комментарии летели в сторону болел на стадионе... Хотя как по мне - уж лучше так... Чем полматча стоять, замотавшись в розу, ибо напердели фаерами так, что дышать невозможно и аж глаза режет. Ипал я в куй такой "перфоманс" - в лесу его устраивайте, я не на вас пришел!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№19 Написал: golden Axe (Сегодня, 15:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
когда плакаты и превью к матчу научитесь писать красиво,тогда и болеть будут красиво
Регистрация: 1.02.2017
№18 Написал: ВЛАДИМИРОВИЧ_2 (Сегодня, 15:30) #
  • -3
  •  (3)
online

ага хрен вам
Регистрация: 3.03.2017
№17 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:29) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: М.Нагульнов
SHIGA,
так весь стадион будет за Спартак!( даже те кто одет в клубные шарфы и атрибутику Краснодара..глубоко в душе все за СПАРТАК!!!))

Спасибо , повеселил ))))



За голубого ДЕ ЗЕУВА. За НЕГРОВ РОССИЯ НЕ БУДЕТ БОЛЕТЬ!!! ТОЛЬКО КРАСНОДАР ВСЯ РОССИЯ СТЕНОЙ БУДЕТ БОЛЕТЬ ЗА КРАСНОДАР!!!
Регистрация: 14.12.2016
№16 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: maradona72
начал мне втирать про хорошо вести себя

нах ты мне нужен - втирать тебе)))
я тебе констатировал факт - так было
как будет - решать болелам Спартака, как и всем остальным фанам приезжающим на матчи в Краснодар.
но как же смешно выглядите со своим снобизмом.. "мы болельщики Спартака"... хочется спросить: "и че 6лять? может, умнее становитесь от этого? или адекватнее?" )))
но не... все на что вас хватает: "мы спартак, а вы..."


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:14) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: MIG
да.. ты меня даже не понял,

Это ты не понял изначально. И начал мне втирать про хорошо вести себя и на следующий раз на халяву пустят на стадион.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: maradona72
Аминь

мда.. ты меня даже не понял, Аминь laughing


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:11) #
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: MIG
з.ы. команда была, есть и будет великой.. только причем здесь болельщики, которые хотят на основании лишь того, что они болеют за нее, чудить?
... "любовь себя в Спартаке" получается


Мы Спартак - а вы ....о-никто не отменял. В этом уверены 99% болел Спартака. Так было так и будет. Это не я придумал . Это было до нас, и будет так же после нас. Аминь


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: vlees (Сегодня, 15:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

Мы умеем,остальные курят в сторонке
Регистрация: 12.01.2017
№11 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (8)
online

SHIGA,
так весь стадион будет за Спартак!( даже те кто одет в клубные шарфы и атрибутику Краснодара..глубоко в душе все за СПАРТАК!!!))

Спасибо , повеселил ))))
Регистрация: 25.02.2017
№10 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:03) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: maradona72
Краснодару точно не решать за болельщиков Великой Команды что и как петь.

а никто и не решает
была обоюдная договоренность? в прошлые разы приезжали, вели себя адекватно, обошлись без мат кричалок всем сектором - на следующий матч проход бесплатен, все сказали спасибо друг другу
пока ни одни из приезжавших не пошли на конфликт

но... так ведь скучно, правда?
станьте первыми, возглавь движение )))

з.ы. команда была, есть и будет великой.. только причем здесь болельщики, которые хотят на основании лишь того, что они болеют за нее, чудить?
... "любовь себя в Спартаке" получается


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:00) #
  • -4
  •  (12)
online

Цитата: MIG
хочется поорать матерные заряды?

Такие заряды были еще до рождения этого самого ФК Краснодара, будут и после смерти ФК Краснодара. Руководителям бычар нужно принять за должное все что услышат с гостевой трибуны.
Краснодару точно не решать за болельщиков Великой Команды что и как петь.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:00) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
так весь стадион будет за Спартак!( даже те кто одет в клубные шарфы и атрибутику Краснодара..глубоко в душе все за СПАРТАК!!!))


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:56) #
  • +2
  •  (12)
online

смотрю, повыползали те, кому данные правила претят
хочется жрать семки?
хочется проходить на матч бухими?
хочется поорать матерные заряды?

вперед, прославьтесь, как первые полудурки, недопущенные на стадион на бесплатной основе, ибо захотелось побыть быдлом ))


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№6 Написал: Close M. city (Сегодня, 14:51) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Илья, а у быков есть свои воинствующие фирмы, которые выставляют бойцов на пописдится?

не слышал про такие) хотя, может уже появилось что-то. но это все несерьезно)


--------------------
21\13
Регистрация: 25.01.2006
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:50) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Это призывает Краснодар, который развесил по всему городу плакаты про Мясорубку, и выпустил ютуб ролики, где шмара говоит, что она хочет жрать мясо?
А ФК Краснодар часом не акуел говорить про красивость?
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:50) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Close
А никто красивее нас и не может..

Илья, а у быков есть свои воинствующие фирмы, которые выставляют бойцов на пописдится?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: Close M. city (Сегодня, 14:48) #
  • -2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
А никто красивее нас и не может..


--------------------
21\13
Регистрация: 25.01.2006
№2 Написал: kruga (Сегодня, 14:44) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
запрет семечек незаконен. Даже если стадион сам устанавливает правила


--------------------
Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:39) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Очень хочется верить, что обойдётся без происшествий.
Регистрация: 14.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.