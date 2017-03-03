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"Краснодар" призвал фанатов "Спартака" болеть красиво
В преддверии матча 18-го тура чемпионата "Краснодар" обратился к болельщикам "Спартака".
"Просим вас соблюдать установленные правила поведения для зрителей и обратить внимание на следующие требования и рекомендации.
Проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля, во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, проходите на гостевую трибуну заблаговременно.
Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета. На стадион запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки, за исключением заявленных средств поддержки.
Запрещено проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества и пиротехнические изделия; запрещено проносить громоздкие предметы и баннеры оскорбительного, в том числе экстремистского содержания.
Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов столичного "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!", - говорится на официальном сайте "быков".
Также отмечается, что поклонники "Спартака" вновь получили возможность бесплатно пройти на фанатский сектор гостей. Выделенная квота распространялась фан-клубами, и в середине февраля она была полностью реализована.
"Просим вас соблюдать установленные правила поведения для зрителей и обратить внимание на следующие требования и рекомендации.
Проход на фанатский сектор гостей оснащен сканерами контроля, во избежание давки и чтобы успеть к началу встречи, проходите на гостевую трибуну заблаговременно.
Лица в состоянии алкогольного опьянения на стадион допущены не будут, несмотря на наличие билета. На стадион запрещено приносить семечки и другие продукты питания, алкоголь и дудки, за исключением заявленных средств поддержки.
Запрещено проносить огнеопасные, взрывчатые, ядовитые вещества и пиротехнические изделия; запрещено проносить громоздкие предметы и баннеры оскорбительного, в том числе экстремистского содержания.
Футбольный клуб "Краснодар" благодарит фанатов столичного "Спартака", присутствовавших на предыдущих встречах команд, за благоразумное поведение и сдержанность. Призываем вас и в дальнейшем соблюдать правила приличия, беречь окружающих и труд сотрудников стадиона. Болейте красиво!", - говорится на официальном сайте "быков".
Также отмечается, что поклонники "Спартака" вновь получили возможность бесплатно пройти на фанатский сектор гостей. Выделенная квота распространялась фан-клубами, и в середине февраля она была полностью реализована.
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