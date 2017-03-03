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"Тоттенхэм" может пригласить в клуб Лучано Спаллетти

"Тоттенхэм" готовится к возможному отъезду главного тренера Маурисио Почеттино и подыскивает преемника, передает Gazzetta Dello Sport.

Сообщается, что аргентинский специалист входит в сферу интересов "Барселоны". Тренер летом может прийти на место уходящего Луиса Энрике.

В случае ухода Почеттино, лондонцы планирует пригласить главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, контракт которого с римлянами также истекает летом 2017 года.
Теги: Тоттенхэм Спаллетти
Сегодня, 14:54
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№1 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 15:00) #
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online

интересная рокировка.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
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