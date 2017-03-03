"Тоттенхэм" может пригласить в клуб Лучано Спаллетти

"Тоттенхэм" готовится к возможному отъезду главного тренера Маурисио Почеттино и подыскивает преемника, передает Gazzetta Dello Sport.



Сообщается, что аргентинский специалист входит в сферу интересов "Барселоны". Тренер летом может прийти на место уходящего Луиса Энрике.



В случае ухода Почеттино, лондонцы планирует пригласить главного тренера "Ромы" Лучано Спаллетти, контракт которого с римлянами также истекает летом 2017 года.