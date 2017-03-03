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Александр Григорян: претензии к нашей самоотдаче не будет, я вам это гарантирую

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян пообещал обеспечить нужный настрой команде на предстоящие матчи чемпионата России.

"Те, кто следит за командой и за событиями, помнят, что я сказал: "если нашей команде не будет хватать мастерства, то мы будем умирать на поле, и у болельщиков к нам претензий не будет". Я сказал, и получилось, что не выполнил данное обещание с первого раза. Поэтому я гарантирую вам, что это был первый и последний раз. По-другому и быть не может.

В "Анжи" очень интернациональный коллектив, который с каждым днем становится все более сплоченным. Любая команда подвергается критике, но чтобы были претензии к нашей самоотдаче, такого не будет. Я вам это гарантирую", - цитирует Григоряна официальный сайт "Анжи".
Теги: Григорян Анжи
Сегодня, 15:36
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