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Первая игра на "Донбасс Арене" состоится между подразделениями ополчения ДНР

Первый матч на восстановленном стадионе "Донбасс Арена" пройдет между подразделениями ополчения "Сомали" и "Спарта" в честь их погибших командиров.

"Хочу сделать предложение, чтобы первый матч на "Донбасс Арене" прошел между подразделениями "Сомали" и "Спарта" в память о погибших командирах - Гиви и Мотороле. Это будет первый матч на "Донбасс Арене", - цитирует главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко РИА "Новости".
Сегодня, 15:47
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№3 Написал: interested (Сегодня, 16:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вечная память героям! Донбасс освобождённый!
Регистрация: 18.10.2013
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 16:06) #
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online

Сомали(афроополченцы) и Спарты(сначала показалось Спартака)
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:49) #
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online

И прямая на МАТЧ ТВ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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