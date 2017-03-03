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Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказал мнение о прогрессе российской премьер-лиги.

"Считаю, что с точки организации мы сделали шаг вперед. Постепенно убирают все то, что мешает развитию нашего футбола. Например, ситуация с полями. На раскисшем поле месить грязь уже никто не будет. Игры на полях, на которых играть невозможно, будут перенесены с этих полей. Примеры уже были.

Судейский вопрос тоже решается. Пришла совсем другая когорта людей. С другим менталитетом. Они ужесточили требования. И стало меньше, скажем так, предсказуемых ошибок.

Считаю, что качество игры стало значительно лучше. В том числе и потому, что появился опыт и умение готовить команды лучше и качественнее к этому времени года. Чего раньше не было. Уровень игровой подготовки стал лучше. Играть стали быстрее. Это видно на примерах недавних кубковых матчах "Краснодара" и екатеринбургского "Урала", а также московского "Локомотива" с "Тосно".

Конечно, очень многое будет зависеть от того есть ли у нас игроки такого уровня, как раньше были Аленичев, Титов и Лоськов. Сейчас таких мало", - цитирует Игнатьева "Аргументы недели".
Теги: Игнатьев
Сегодня, 15:52
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