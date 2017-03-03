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Кокорин и Кержаков отправились вместе с "Зенитом" на игру против ЦСКА

"Зенит" отправился на матч 18-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Встреча состоится в Москве 4 марта. В составе сине-бело-голубых в столицу отправились форварды Александр Кержаков и Александр Кокорин, передает пресс-служба клуба.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

Защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артём Дзюба, Александр Кержаков.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:57
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(2)
№4 Написал: SVN (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)
online

сыграют 0/0 или 1/1
Регистрация: 22.10.2016
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 15:59) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Автолюбитель, стой! Стой, автолюбитель(с) - Масяня
Интересно... Выйдет ли Йоаная питерская Молли?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (7)
online

Плаческу Кержакова на сборы не брал, а сейчас будет возить его с командой?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: ВЛАДИМИРОВИЧ_2 (Сегодня, 15:58) #
  • -4
  •  (6)
online

поражение будет 2 1 зеня сасать вырезано-->вырезано
Регистрация: 3.03.2017
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