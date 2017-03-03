Хорхе Сампаоли: я возглавлю "Барселону"? Понятия не имею, о чем идет речь

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Барселону".



Ранее наставник каталонского клуба Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона.



"Барселона"? На этот вопрос нет ответа, потому что такого вопроса вовсе нет. Я понятия не имею о чем идет речь. На данном этапе бессмысленно говорить о возможных кандидатах", - цитирует Сампаоли Sky Sports.