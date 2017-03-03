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Хорхе Сампаоли: я возглавлю "Барселону"? Понятия не имею, о чем идет речь

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Барселону".

Ранее наставник каталонского клуба Луис Энрике объявил, что покинет команду по окончании сезона.

"Барселона"? На этот вопрос нет ответа, потому что такого вопроса вовсе нет. Я понятия не имею о чем идет речь. На данном этапе бессмысленно говорить о возможных кандидатах", - цитирует Сампаоли Sky Sports.
Теги: Барселона
Сегодня, 16:10
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