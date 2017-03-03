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Криштиану Роналду может не сыграть с "Эйбаром"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может пропустить матч 26-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" сообщает AS.

Португальский футболист тренировался по индивидуальной программе под наблюдением физиотерапевта на утреннем занятии команды.
Теги: Роналду Эйбар Реал
Сегодня, 16:34
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