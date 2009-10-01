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ЦСКА опубликовал проморолик к матчу с "Зенитом"

4 марта состоится центральный матч 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом".

На YouTube канале армейского клуба появился видеоролик, посвященный предстоящей встрече.

Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 16:54
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8
(2)
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:08) #
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online

Цитата: Клан
Со свиным рылом в калашный ряд лезете

В калашный или кошерный, чумичка обрезантная??
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Клан (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (0)
online

капля никотина,
иди свиноматок на Дорогомиловском рынке оценивай, ценители прекрасного блеать. Со свиным рылом в калашный ряд лезете
Регистрация: 28.02.2017
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:01) #
  • -1
  •  (3)
online

Аxyeть- ну просто именины сердца. Не "дерби дербов", а встреча двух друзей, блеать, задушевных. Намек понятен - побежила дружба, Уже. Еще до матча.

Надеюсь, что в концовке конь повязал свой шарфик Зине перед отправкой ее на электричке до Сокольников.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 112233444
Жахнуться в дёснЫ забыли



Цитата: Sergey Nasirov_2
Ничья


подходят оба варианта


--------------------
Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)

Ничья 1-1
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 17:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
странный ролик, не о чем


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: 112233444 (Сегодня, 17:41) #
  • +1
  •  (3)

Жахнуться в дёснЫ забыли.Смотреть противно.Пошли с протянутой рукой кони
Регистрация: 3.03.2017
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (3)

Ничью предлагают?
Регистрация: 12.11.2007
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