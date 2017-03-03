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Кевин Гросскройц покинет "Штутгарт"

Полузащитник "Штутгарта" Кевин Гросскройц покинет клуб, сообщает Stuttgarter Zeitung.

Сообщается, что немецкий клуб расторгнет контракт с футболистом. Хавбек ранее устроил драку в ночном клубе.
Сегодня, 17:04
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