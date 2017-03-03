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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (26)
12:00
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
Александр Бубнов: если "Зенит" не выиграет у ЦСКА, шансы на золото значительно сократятся (55)
11:10
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
"Манчестер Юнайтед" готовит меры по обеспечению безопасности своих болельщиков в Ростове-на-Дону (5)
09:53
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
Александр Канищев: видимо, Иванович посчитал, что после "Челси" в "Зените" можно играть, ковыряя в носу (4)
09:46
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
Илья Казаков: защите ЦСКА с трио Игнашевич – Березуцкий – Васин забить будет практически нереально (62)
09:42
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
Тина Канделаки: сборная Белоруссии делала предложение Карпину, но у него контракт с "Матч ТВ" (5)
"Оренбург" обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве
В молодежном первенстве "Оренбург" одержал победу над "Арсеналом".
Молодежное первенство
18 тур
"Оренбург" - "Арсенал" 2:1
Гол: Макаров, 57, Померко, 78 - Изотов, 68
"Оренбург": Руденко, Кайков, Жунич, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Макаров (Прилепин, 89), Рудаков, Митренко, Арсеньев, Грибанов (Рыбкин, 72)
"Арсенал": Березин, Меркотан (Норматов, 30), Рукас, Осипов, Борисов, Мингазов, Буранов (Ивакин, 46), Голуб, Лобзин (Максумов, 46), Аджоев, Изотов
Предупреждения: Грибанов, 43, Макаров, 67, Рукас, 75
Молодежное первенство
18 тур
"Оренбург" - "Арсенал" 2:1
Гол: Макаров, 57, Померко, 78 - Изотов, 68
"Оренбург": Руденко, Кайков, Жунич, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Макаров (Прилепин, 89), Рудаков, Митренко, Арсеньев, Грибанов (Рыбкин, 72)
"Арсенал": Березин, Меркотан (Норматов, 30), Рукас, Осипов, Борисов, Мингазов, Буранов (Ивакин, 46), Голуб, Лобзин (Максумов, 46), Аджоев, Изотов
Предупреждения: Грибанов, 43, Макаров, 67, Рукас, 75
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