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"Оренбург" обыграл "Арсенал" в молодежном первенстве

В молодежном первенстве "Оренбург" одержал победу над "Арсеналом".

Молодежное первенство

18 тур

"Оренбург" - "Арсенал" 2:1

Гол: Макаров, 57, Померко, 78 - Изотов, 68

"Оренбург": Руденко, Кайков, Жунич, Криворучко, Иванов, Хайбуллин, Макаров (Прилепин, 89), Рудаков, Митренко, Арсеньев, Грибанов (Рыбкин, 72)

"Арсенал": Березин, Меркотан (Норматов, 30), Рукас, Осипов, Борисов, Мингазов, Буранов (Ивакин, 46), Голуб, Лобзин (Максумов, 46), Аджоев, Изотов

Предупреждения: Грибанов, 43, Макаров, 67, Рукас, 75
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 17:16
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