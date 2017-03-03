Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Раймоне Копа

Матчи 28-го тура первого и второго дивизионов чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память об обладателе "Золотого мяча" 1958 года Раймоне Копа, сообщает L'Equipe.



Напомним, Копа скончался в возрасте 85 лет. Он является бронзовым призером чемпионата мира 1958 года. Трижды он становился обладателем Кубка европейских чемпионов - все в составе мадридского "Реала" (1956, 1958, 1959). Копа является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным победителем чемпионата Испании.