Полузащитник "Астон Виллы", толкнувший судью, дисквалифицирован на 6 матчей

Полузащитник "Астон Виллы" Леандро Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей в Чемпионшипе за толчок судьи во встрече 34-го тура против "Дерби", сообщает Sky Sports.



Инцидент произошел под занавес матча. Футболист, увидев красную карточку перед собой на 90-й минуте, не справился с эмоциями и толкнул бокового судью.