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Полузащитник "Астон Виллы", толкнувший судью, дисквалифицирован на 6 матчей

Полузащитник "Астон Виллы" Леандро Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей в Чемпионшипе за толчок судьи во встрече 34-го тура против "Дерби", сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел под занавес матча. Футболист, увидев красную карточку перед собой на 90-й минуте, не справился с эмоциями и толкнул бокового судью.
Теги: Астон Вилла
Сегодня, 19:01
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никто так и не догадался, что ли, - откуда столько внимания к этому событию из жизни чемпионшипа?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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