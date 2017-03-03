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Иван Данильянц: Полоз сейчас находится не в очень хорошем состоянии

Главный тренер "Ростова" Иван Данияльнц рассказал, почему в заявку на матч 18-го тура чемпионата России с "Томью" отсутствует форвард Дмитрий Полоз.

"Полоза не будет, так как он не в очень хорошем состоянии из-за травмы, полученной в матче со "Спартой".

Состояние Джанаева? Его травма не в такой степени серьёзна, как предполагалось. Но ему нужно некоторое время работать в специальном режиме, чтобы приобрести былую форму и уверенность в своих силах. Поэтому пока он не в состоянии играть. Надеемся на его скорое возвращение", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Данильянц Полоз Джанаев Ростов
Сегодня, 19:18
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ага.
Полоз как конь бегал на треньке вчера,в серых гамашах! ))))))))))))


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
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