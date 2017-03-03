Иван Данильянц: Полоз сейчас находится не в очень хорошем состоянии

Главный тренер "Ростова" Иван Данияльнц рассказал, почему в заявку на матч 18-го тура чемпионата России с "Томью" отсутствует форвард Дмитрий Полоз.



"Полоза не будет, так как он не в очень хорошем состоянии из-за травмы, полученной в матче со "Спартой".



Состояние Джанаева? Его травма не в такой степени серьёзна, как предполагалось. Но ему нужно некоторое время работать в специальном режиме, чтобы приобрести былую форму и уверенность в своих силах. Поэтому пока он не в состоянии играть. Надеемся на его скорое возвращение", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".