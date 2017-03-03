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В Англии могут ввести видеоповторы после инцидента в финале Кубка страны

Незасчитанный гол полузащитника "Саутгемптона" Маноло Габбьядини в ворота "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка английской лиги (2:3) может привести к тому, что уже в следующем сезоне в Англии введут видеоповторы, сообщает The Guardian.

Руководство ФИФА хочет обсудить введение видеоповторов в некоторых матчах, проходящих под эгидой Футбольной ассоциации Англии. Речь пока что идет не об АПЛ, а о кубковых соревнованиях.
Теги: Саутгемптон
Сегодня, 20:09
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