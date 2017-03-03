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Эден Азар будет готов к матчу против "Вест Хэма"

Полузащитник "Челси" Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с "Вест Хэмом", но будет готов выйти на поле в понедельник, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил ушиб в дебюте тренировки в среду, но, кажется, там нет ничего серьёзного.
Теги: Азар Челси Вест Хэм
Сегодня, 20:24
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