Эден Азар будет готов к матчу против "Вест Хэма"

Полузащитник "Челси" Эден Азар получил незначительную травму перед матчем с "Вест Хэмом", но будет готов выйти на поле в понедельник, сообщает пресс-служба клуба.



Футболист получил ушиб в дебюте тренировки в среду, но, кажется, там нет ничего серьёзного.