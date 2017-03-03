Иван Данильянц: было непросто готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России.



– Для футболистов и тренеров после 45 минут ничего не решено. До конца сегодня играли. В первом тайме потратили много времени, чтобы привыкли к сопернику, к непростому полю такому. Второй тайм провели лучше.



– Не возникало опасений, что кто-то захочет себя поберечь перед матчем с "Манчестер Юнайтед"?



– Безусловно, после жеребьевки в городе возникало много приятных предрасположений в преддверии игры с "МЮ". В этих условиях непросто было готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы.



- Бухаров и Азмун уже застолбили себе место в стартовом составе на игру с "МЮ"?



– Нет, у Курбана Бекиевича такого не бывает. Если на тренировке завтра у кого-нибудь глаза не будут гореть, сразу же тот отправится на скамейку. Каждый день ребята должны выкладываться на тренировках и доказывать свое право играть в основе.