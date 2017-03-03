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21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Иван Данильянц: было непросто готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Томью" (6:0) в матче 18-го тура чемпионата России.
– Для футболистов и тренеров после 45 минут ничего не решено. До конца сегодня играли. В первом тайме потратили много времени, чтобы привыкли к сопернику, к непростому полю такому. Второй тайм провели лучше.
– Не возникало опасений, что кто-то захочет себя поберечь перед матчем с "Манчестер Юнайтед"?
– Безусловно, после жеребьевки в городе возникало много приятных предрасположений в преддверии игры с "МЮ". В этих условиях непросто было готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы.
- Бухаров и Азмун уже застолбили себе место в стартовом составе на игру с "МЮ"?
– Нет, у Курбана Бекиевича такого не бывает. Если на тренировке завтра у кого-нибудь глаза не будут гореть, сразу же тот отправится на скамейку. Каждый день ребята должны выкладываться на тренировках и доказывать свое право играть в основе.
– Для футболистов и тренеров после 45 минут ничего не решено. До конца сегодня играли. В первом тайме потратили много времени, чтобы привыкли к сопернику, к непростому полю такому. Второй тайм провели лучше.
– Не возникало опасений, что кто-то захочет себя поберечь перед матчем с "Манчестер Юнайтед"?
– Безусловно, после жеребьевки в городе возникало много приятных предрасположений в преддверии игры с "МЮ". В этих условиях непросто было готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы.
- Бухаров и Азмун уже застолбили себе место в стартовом составе на игру с "МЮ"?
– Нет, у Курбана Бекиевича такого не бывает. Если на тренировке завтра у кого-нибудь глаза не будут гореть, сразу же тот отправится на скамейку. Каждый день ребята должны выкладываться на тренировках и доказывать свое право играть в основе.
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