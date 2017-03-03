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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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"Ростов" провёл 700-й матч в высших дивизионах и одержал самую крупную победу в своей истории

"Ростов" в матче 18-го тура РФПЛ одержал против "Томи" одержал свою самую крупную победу в истории, сообщает твиттер клуба.

Также матч против "Томи" стал 700-м для ростовчан в высших дивизионах чемпионата России.
Теги: Ростов Томь
Сегодня, 22:10
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