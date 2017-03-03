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Защитник "Дженоа" может быть дисквалифицирован на шесть лет

Защитника "Дженоа" Армандо Иццо могут дисквалифицировать на 6 лет, сообщает Football Italia.

Федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба серии В "Авеллино" в договорных играх. В мае прошлого года, когда в команде играл как раз Иццо, под подозрение попали два матча: "Модена" — "Авеллино" (1:0) и "Авеллино" — "Реджина" (3:0). Прокурор итальянской федерации считает, что Иццо был замешан в организации нужных результатов.
Теги: Дженоа
Сегодня, 22:32
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:52) #
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В Спартак бежать, из Спартака выдачи нет. А если оправдают, то в Краснодар можно уйти.
Регистрация: 12.11.2007
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