Защитник "Дженоа" может быть дисквалифицирован на шесть лет

Защитника "Дженоа" Армандо Иццо могут дисквалифицировать на 6 лет, сообщает Football Italia.



Федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба серии В "Авеллино" в договорных играх. В мае прошлого года, когда в команде играл как раз Иццо, под подозрение попали два матча: "Модена" — "Авеллино" (1:0) и "Авеллино" — "Реджина" (3:0). Прокурор итальянской федерации считает, что Иццо был замешан в организации нужных результатов.