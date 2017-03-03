Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (30)
Защитник "Дженоа" может быть дисквалифицирован на шесть лет
Защитника "Дженоа" Армандо Иццо могут дисквалифицировать на 6 лет, сообщает Football Italia.
Федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба серии В "Авеллино" в договорных играх. В мае прошлого года, когда в команде играл как раз Иццо, под подозрение попали два матча: "Модена" — "Авеллино" (1:0) и "Авеллино" — "Реджина" (3:0). Прокурор итальянской федерации считает, что Иццо был замешан в организации нужных результатов.
Федерация футбола Италии продолжает расследование о возможном участии клуба серии В "Авеллино" в договорных играх. В мае прошлого года, когда в команде играл как раз Иццо, под подозрение попали два матча: "Модена" — "Авеллино" (1:0) и "Авеллино" — "Реджина" (3:0). Прокурор итальянской федерации считает, что Иццо был замешан в организации нужных результатов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.