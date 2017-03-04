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Саид Эзатолахи: в "Ростов" пошел из-за Бердыева, а Кейруш поддержал мой переход в "Анжи"
Полузащитник "Анжи" Саид Эзатолахи, пришедший на правах аренды из "Ростова", рассказал, почему согласился перейти в клуб из Дагестана.
"Почему перешёл в "Ростов"? Из-за Курбана Бердыева. Он интересовался мною ещё до переезда в Мадрид, а теперь он возглавлял "Ростов". В Испании можно было остаться и попробовать зарекомендовать себя игрой в первом дивизионе, но в Россию пошёл, потому что знал, что Бердыев большой тренер, и руководимая им команда обязательно хорошо будет играть и в еврокубках, и во внутреннем турнире. Он во мне был заинтересован, и на самом деле "Ростов" был хорошим выбором.
Посоветовал поехать в Россию за опытом и тренер нашей национальной сборной Карлуш Кейруш. Он, кстати, и сейчас дал совет переходить в "Анжи", чтобы играть как можно больше. Я прислушиваюсь к его рекомендациям — он для игроков сборной как мудрый старший", - цитирует Эзатолахи "Спорт день за днём".
"Почему перешёл в "Ростов"? Из-за Курбана Бердыева. Он интересовался мною ещё до переезда в Мадрид, а теперь он возглавлял "Ростов". В Испании можно было остаться и попробовать зарекомендовать себя игрой в первом дивизионе, но в Россию пошёл, потому что знал, что Бердыев большой тренер, и руководимая им команда обязательно хорошо будет играть и в еврокубках, и во внутреннем турнире. Он во мне был заинтересован, и на самом деле "Ростов" был хорошим выбором.
Посоветовал поехать в Россию за опытом и тренер нашей национальной сборной Карлуш Кейруш. Он, кстати, и сейчас дал совет переходить в "Анжи", чтобы играть как можно больше. Я прислушиваюсь к его рекомендациям — он для игроков сборной как мудрый старший", - цитирует Эзатолахи "Спорт день за днём".
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