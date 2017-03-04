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"Лион" сыграл вничью с "Бордо", Вальбуэна сделал голевой пас

В матче 28-го тура первенства Франции "Бордо" сыграл вничью с "Лионом". Бывший футболист московского "Динамо" Матьё Вальбуэна отметился голевой передачей.

Чемпионат Франции. 28 тур

"Бордо" - "Лион" - 1:1

Голы: Вада, 16, Маммана, 79

"Бордо": Каррассо, Контенто, Йованович, Паллуа, Гаич, Тулалан (Плашил, 80), Вада (Менез, 84), Санкаре, Лаборде, Малком, Камано

"Лион": Лопеш, Рафаэл, Морель, Маммана, Дьякаби, Гоналон (Вальбуэна, 59), Толиссо, Тусар, Фекир (Корне, 63), Ляказетт, Депай (Ферри, 84)

Предупреждения: Морель, 4, Гоналон, 21, Гаич, 26, Йованович, 36, Малком, 38, Тулалан, 57, Вальбуэна, 85, Паллуа, 90, Ферри, 90.
Теги: Лион Бордо
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