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Иван Данильянц: для Моуринью воспоминания после матчей с Бердыевым не особо позитивные

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Для Моуринью, скорее всего, воспоминания после матчей с Бердыевым не особо позитивные. Тогда мы должны были побеждать, но добились ничьей (1:1), упустили победу в конце матча, затем в гостях потерпели поражение (0:2). Вообще, качественная игра получилась.

Качество нашего газона одинаковое для любой команды, но проблемой станет. Наверное, смотрели, на каком превосходном газоне играли манкунианцы в финале Кубка английской лиги - реальный ковер. Выходит, англичане приедут к нам и будут удивлены", - передаёт слова Данильянца "Чемпионат".
Теги: Данильянц Ростов
Сегодня, 01:26
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№1 Написал: Shabnak (Сегодня, 01:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что то я не понял. Для Моуринью неприятно вспоминать ничью и победу? "добились ничьей (1:1), упустили победу в конце матча, затем в гостях потерпели поражение (0:2)." Странные неприятные воспоминания 0_о
Регистрация: 28.01.2012
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