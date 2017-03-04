Джанни Инфантино: введение видеоповторов на ЧМ-2018 вполне реально

Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что система видеопомощи арбитрам неплохо зарекомендовала себя на клубном чемпионате мира, поэтому ее применение на чемпионате мира 2018 года в России вполне реально."Мы получили сигналы, которые обнадеживают. У нас были технические сложности, но они связаны с обучением судей. Поэтому введение видеоповторов на чемпионате мира вполне реально, учитывая опыт клубного чемпионата мира в Японии в декабре. Для лучших судей это не составило больших проблем, они быстро научились пользоваться этой системой.Использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов. Всякий раз, когда эта система используется, вы знаете, что будет принято верное решение", - заявил Инфантино.