Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон

Футболисты и тренерский штаб "Реала" провели встречу, чтобы обсудить последние результаты и выявить причины неудач команды, передает Marca. Подопечные Зидана в трех последних матчах набрали 4 очка и уступили лидерство в Примере "Барселоне".



Сообщается, что опытные игроки "Реала" попросили более молодых партнеров прилагать больше усилий на поле. Капитан Серхио Рамос, в частности, сказал: "Здесь только Роналду может не бегать, так как он забивает 60 голов за сезон".