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Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон

Футболисты и тренерский штаб "Реала" провели встречу, чтобы обсудить последние результаты и выявить причины неудач команды, передает Marca. Подопечные Зидана в трех последних матчах набрали 4 очка и уступили лидерство в Примере "Барселоне".

Сообщается, что опытные игроки "Реала" попросили более молодых партнеров прилагать больше усилий на поле. Капитан Серхио Рамос, в частности, сказал: "Здесь только Роналду может не бегать, так как он забивает 60 голов за сезон".
Теги: Рамос Реал Роналду
Сегодня, 09:44
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рамос прав, хотя Роналдо и бегает больше всех и никогда не филонил.
Регистрация: 23.11.2009
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