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Дом Джона Терри обокрали, узнав из Инстаграма, что хозяин в отпуске

Злоумышленники обокрали дом защитника "Челси" Джона Терри, узнав по фотографиям в Инстаграме, что игрок с супругой находятся в отпуске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на английское издание The Sun.

Источник сообщил изданию, что многие из украденных предметов также были запечатлены ранее и выложены у Терри в Инстаграме. Супруги также подтвердили, что в прошлый уик-энд они были на лыжном курорте в Дубае (ОАЭ).

Инцидент состоялся в прошлую субботу в доме Терри в элитном районе графства Суррей. Особняк, в котором находятся 10 спален, домашний кинотеатр на 34 места и подземный аквариум, футболист приобрел за 5 млн фунтов в 2014 году у известного гольфиста Колина Монтгомери.

Налетчики смогли обойти систему безопасности в доме. Отмечается, что полиция выясняет обстоятельства взлома, предполагая, что данный дом был выбран специально. 36-летний футболист и его 35-летняя супруга Тони "были очень потрясены", узнав о пропаже ценных предметов интерьера, сумма которых составляет "тысячи фунтов". Футболист уже нанял дополнительную службу безопасности для охраны поместья.

"Это ужасающий случай, они очень потрясены случившимся. Но, ведь они очень любят делиться фотографиями своего дома в социальных сетях, но делают это не очень искусно, в том плане, что видны многие дорогие предметы интерьера. Уже было несколько случаев, когда грабители выбирали своих жертв по фотографиям в социальных сетях", - сказал источник издания.
Теги: Терри
Сегодня, 09:51
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