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Аарон Оланаре: жду матча с "Зенитом", чтобы увидеть переполненные трибуны

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре высказался относительно предстоящего матча с "Зенитом".

"Ребята много рассказывали о новой арене, и я счастлив, что клуб завершил этот проект, это грандиозный успех.

Очень жду матча, чтобы увидеть переполненные трибуны, выйти на поле и постараться забить гол. Сейчас для меня это главная мечта", – передает слова Оланаре официальный сайт ЦСКА.

Матч состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 10:31
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