Луис Энрике: я немного успокоился

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике рассказал рассказал о своих ощущениях. Специалист ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона.



"Я немного успокоился. Сейчас у нас идеальные отношения с командой. Думаю только о том, как получить удовольствие от последних трех месяцев в клубе и предложить игрокам лучшие решения.



Не знаю, что будет дальше. Может быть, моя жена захочет, чтобы я провел следующий год дома", – приводит слова Луиса Энрике Marca.