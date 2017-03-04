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Луис Энрике: я немного успокоился

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике рассказал рассказал о своих ощущениях. Специалист ранее заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

"Я немного успокоился. Сейчас у нас идеальные отношения с командой. Думаю только о том, как получить удовольствие от последних трех месяцев в клубе и предложить игрокам лучшие решения.

Не знаю, что будет дальше. Может быть, моя жена захочет, чтобы я провел следующий год дома", – приводит слова Луиса Энрике Marca.
Теги: Энрике Барселона
Сегодня, 10:36
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