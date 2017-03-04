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Геннадий Орлов: я провел расследование, в истории с Кокориным очень много лжи

Телекомментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который 25 февраля попал в инцидент с нарушением ПДД.

"В этой истории очень много лжи. Я сам провел небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких "гонок по встречной", о которых написали СМИ.

Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.

Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда.

Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жестко ответил пьяному депутату после вылета с Евро-2012. В результате фразу Андрея про "ваши ожидания" раскрутили и сделали из него козла отпущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну", - цитирует Орлова "RT".
Теги: Орлов Кокорин
Сегодня, 10:53
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№59 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:51) #
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Цитата: OgreGate
Умейте посмеяться над собой,
когда в душе осенний дождь и слякоть
или когда подснежник голубой.. .
Лишь тот способен над другими плакать,
кто может посмеяться над собой.

Кот выжег бы каленым железом, любое наставление.
Но в данном случае, он понимает правду.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№58 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
олько презрительного отношения к Питеру не терпит

Причем здесь Питер? Разговор о Новгородско-Севастопольских недоехалах. И иде там Питер? Питоры есть, Питера - не наблюдается


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№57 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:49) #
  • 0
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online

Цитата: maradona72
Кот, ты уже, походу, готов к матчу, еще в авоське банок 6-7 девятки рядом с педалями небось.

Приятно разговаривать с умным человеком. Кот уже готов, как ты догадался?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№56 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Любой мало мальски чел всегда нарцисс.

Умейте посмеяться над собой,
когда в душе осенний дождь и слякоть
или когда подснежник голубой.. .
Лишь тот способен над другими плакать,
кто может посмеяться над собой.


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№55 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:41) #
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online

Цитата: yuri
Питер его дом, москва его мечта. Пора её взять опять.

Кот, ты уже, походу, готов к матчу, еще в авоське банок 6-7 девятки рядом с педалями небось.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№54 Написал: доктор Хайдер (Сегодня, 13:36) #
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  •  (1)

дукалис ...


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я снова начал есть!...
Регистрация: 13.02.2017
№53 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:32) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Это все происки спартачковского штаба, свинские козни...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№52 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:30) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Kytarba
Это для Вас пля для таких,как ты нищеброда прийти в такие заведение просто поужинать исторические событие, а.для людей с деньгами обычное естественное явление,просто перекусить..сегодня многие семьи не тратят время на всякие покупки продуктов и готовки,а,питаются в ресторанах,и это от таких как ты вызывает протест...от людей ,которые живут и питаются кое как..а,футболисты такие же обычные земные люди ,своими проблемами,переживаниями и любви к своей стране..


Ты кичливо болен, пи1ор пля.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№51 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:29) #
  • 0
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online

Цитата: nami-sv
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Ты придурок.Да и котом ты помойным оказался.

Бог сказал, что нищета не порок, а вот другим он не сказал ничего.

Бог не дал тебе ума,но самолюбованием природа не обделила.Обычный питерский самовлюблённый нарцисс,с завышенный самооценкой.

Придурок(кот повторяется). Любой мало мальски чел всегда нарцисс. Лишь капля любования способна развести этих туч войска. Кот не повторяется он действительно любит Москву. Питер его дом, москва его мечта. Пора её взять опять.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№50 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Ты придурок.Да и котом ты помойным оказался.

Бог сказал, что нищета не порок, а вот другим он не сказал ничего.

Бог не дал тебе ума,но самолюбованием природа не обделила.Обычный питерский самовлюблённый нарцисс,с завышенный самооценкой.
Регистрация: 9.08.2015
№49 Написал: Dlink (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шерлок Маразматичный!
Регистрация: 7.08.2016
№48 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тогда вопрос к Гене,а как ты считаешь.Кокорин отрабатывает на поле ту сумму которую он получает?Ил это тоже ложь про плохую игру?
Регистрация: 2.04.2012
№47 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:15) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: nami-sv
Ты придурок.Да и котом ты помойным оказался.

Бог сказал, что нищета не порок, а вот другим он не сказал ничего.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№46 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:12) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Не нужно ворошить кости,котик.
Фанатей лучше от своего яйцетряса и не лезь туда,куда не должен.

Придурок, кот не ворошит ничего, только презрительного отношения к Питеру не терпит.Поребрики здесь построены с любовью, а вот бордюры проституток, действительно Наполеону, привет.

Ты придурок.Да и котом ты помойным оказался.
Регистрация: 9.08.2015
№45 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:10) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: nami-sv
Не нужно ворошить кости,котик.
Фанатей лучше от своего яйцетряса и не лезь туда,куда не должен.

Придурок, кот не ворошит ничего, только презрительного отношения к Питеру не терпит.Поребрики здесь построены с любовью, а вот бордюры проституток, действительно Наполеону, привет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№44 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:10) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: nami-sv
Такая философия питерского поребрика.

Бордюр твою душу мать. Что ты знаешь о Питере?Кроме журналюжьих расследований. Здесь всё на костях построено, вкури , плиз.

Сгинь кастрат.У нас столько костей по всей стране,такие людские потери..pensive: Трагедия везде одинакова,вот только есть Холокост и нет дня памяти 26 млн. советских людей.Они что,люди второго сорта?Не нужно ворошить кости,котик.
Фанатей лучше от своего яйцетряса и не лезь туда,куда не должен.

Цитата: Kytarba
Цитата: maradona72
Цитата: Kytarba
от и это тот случай о чем я написал в низу..если они пили бы какой то портвейн где то в забегаловке в каком то Касимове,а,не в Монако дорогое шампанское,то об этом не кто и не п1здел бы..


Ясли пля..Человек хотел донести до тебя вот это:

Цитата: Бриг
дело в том , что туда идти не хрен было, после такого позора.


После безвольного позора, можно было быть поскромнее и не бегать по тем местам, где их будут фоткать за шампанским. Потерпели бы до дому, пускай народ отойдет от позора сборной, и тогда пускай хоть в жопу долбятся, сейчас это модно.


Это для Вас пля для таких,как ты нищеброда прийти в такие заведение просто поужинать исторические событие, а.для людей с деньгами обычное естественное явление,просто перекусить..сегодня многие семьи не тратят время на всякие покупки продуктов и готовки,а,питаются в ресторанах,и это от таких как ты вызывает протест...от людей ,которые живут и питаются кое как..а,футболисты такие же обычные земные люди ,своими проблемами,переживаниями и любви к своей стране..

smile
-Вы были в Монако?
-Ну..хм..слышал.
Регистрация: 9.08.2015
№43 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: maradona72
Цитата: Kytarba
от и это тот случай о чем я написал в низу..если они пили бы какой то портвейн где то в забегаловке в каком то Касимове,а,не в Монако дорогое шампанское,то об этом не кто и не п1здел бы..


Ясли пля..Человек хотел донести до тебя вот это:

Цитата: Бриг
дело в том , что туда идти не хрен было, после такого позора.


После безвольного позора, можно было быть поскромнее и не бегать по тем местам, где их будут фоткать за шампанским. Потерпели бы до дому, пускай народ отойдет от позора сборной, и тогда пускай хоть в жопу долбятся, сейчас это модно.


Это для Вас пля для таких,как ты нищеброда прийти в такие заведение просто поужинать исторические событие, а.для людей с деньгами обычное естественное явление,просто перекусить..сегодня многие семьи не тратят время на всякие покупки продуктов и готовки,а,питаются в ресторанах,и это от таких как ты вызывает протест...от людей ,которые живут и питаются кое как..а,футболисты такие же обычные земные люди ,своими проблемами,переживаниями и любви к своей стране..
Регистрация: 17.03.2008
№42 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:59) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba

Цитата: avnik
Гена как дитё малое. Нашим СМИ поставлена задача заводить народ до бешенства любыми способами. Неужели это еще никто не понял? )))

Нет это не так.какая задача кем то выстроена.чушь.Это просто строй,это капитализм.Те же СМИ подают тот материал,что лучше продается...СМИ уже не кто не платит с бюджета,они должны себя обеспечивать и естественно заработать..
здесь другое .У Людей стадный инстинкт.В стадо имеется внешние сходства поведенические стандарты..а,если кто то отличается поведением,то это воспринимается как представитель чужеродного стада и это служит поводом для агрессии..


Поэтому они - стадо- с пеной у рта будут - только на основании, что он Свой- защищать своего соплеменника, в каких преступлениях бы его ни обвиняли , агрессивно предавая анафеме и преследуя - только на основании, что он Чужак- любого инакомыслящего, кто вознамерится критиковать и обвинять преступника.

Поэтому, не боясь греха , питерский Орлов защищает питерского Кокорина, предавая нападкам московских журналистов, посмевших предать огласке эту историю
Поэтому здесь и стоит голубоватый вой в защиту Кокорина, только на основании, что он Свой, зенитовский. И летят питерские ошмётки пены бешенства в сторону Чужаков- болельщиков других клубов, осуждающих хамство и безнвказанность петербургского футболиста.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№41 Написал: vlees (Сегодня, 12:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
сейчас проведем расследование и узнаем как его жена человека сбила
Регистрация: 12.01.2017
№40 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: nami-sv
Такая философия питерского поребрика.

Бордюр твою душу мать. Что ты знаешь о Питере?Кроме журналюжьих расследований. Здесь всё на костях построено, вкури , плиз.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№39 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:49) #
  • -7
  •  (15)
online

Цитата: Kytarba
от и это тот случай о чем я написал в низу..если они пили бы какой то портвейн где то в забегаловке в каком то Касимове,а,не в Монако дорогое шампанское,то об этом не кто и не п1здел бы..


Ясли пля..Человек хотел донести до тебя вот это:

Цитата: Бриг
дело в том , что туда идти не хрен было, после такого позора.


После безвольного позора, можно было быть поскромнее и не бегать по тем местам, где их будут фоткать за шампанским. Потерпели бы до дому, пускай народ отойдет от позора сборной, и тогда пускай хоть в жопу долбятся, сейчас это модно.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№38 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:48) #
  • -8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
У питерских полны штаны говна,но всё равно они Д"Артаньяны.Такая философия питерского поребрика.
Регистрация: 9.08.2015
№37 Написал: fd65 (Сегодня, 12:45) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Комиссар Мэгре б#ять.....
Регистрация: 3.12.2016
№36 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:44) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Бриг
Говорили, якобы они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. ..Да дело не в том покупали или не покупали..дело в том , что туда идти не хрен было, после такого позора..Победители, блин..из группы даже не вышли..


вот и это тот случай о чем я написал в низу..если они пили бы какой то портвейн где то в забегаловке в каком то Касимове,а,не в Монако дорогое шампанское,то об этом не кто и не п1здел бы..
Регистрация: 17.03.2008
№35 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:42) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Отлично сказано!!

Два дебила - это сила!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№34 Написал: Бриг (Сегодня, 12:40) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Говорили, якобы они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. ..Да дело не в том покупали или не покупали..дело в том , что туда идти не хрен было, после такого позора..Победители, блин..из группы даже не вышли..
Регистрация: 21.11.2016
№33 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kytarba
У Людей стадный инстинкт.В стадо имеется внешние сходства поведенические стандарты..а,если кто то отличается поведением,то это воспринимается как представитель чужеродного стада и это служит поводом для агрессии..
Если при рабовладельческом строе высоким рангом обладал тот ,кому принадлежало много рабов,при феодальном строе ранг в человеческом стаде завиысел от количество земелных угодий,то сегодня при капитализме ранг человека зависит от количества денег у него..а,высокий ранг человека в любом строе всегда вызывает агрессию со стороны других в стаде...


Отлично сказано!!
Все, кто клюнул на эту историю, и считает себя вправе пёрнуть своим "умным" коментом, кроме как баран, назвать нельзя.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№32 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:22) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: avnik
Гена как дитё малое. Нашим СМИ поставлена задача заводить народ до бешенства любыми способами. Неужели это еще никто не понял? )))


Нет это не так.какая задача кем то выстроена.чушь.Это просто строй,это капитализм.Те же СМИ подают тот материал,что лучше продается...СМИ уже не кто не платит с бюджета,они должны себя обеспечивать и естественно заработать..
здесь другое .У Людей стадный инстинкт.В стадо имеется внешние сходства поведенические стандарты..а,если кто то отличается поведением,то это воспринимается как представитель чужеродного стада и это служит поводом для агрессии..
Если при рабовладельческом строе высоким рангом обладал тот ,кому принадлежало много рабов,при феодальном строе ранг в человеческом стаде завиысел от количество земелных угодий,то сегодня при капитализме ранг человека зависит от количества денег у него..а,высокий ранг человека в любом строе всегда вызывает агрессию со стороны других в стаде...
Регистрация: 17.03.2008
№31 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (6)

расследователь фигов
Регистрация: 15.02.2017
№30 Написал: trent (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
смешной генка... smile


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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