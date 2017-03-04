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Евгений Ловчев: думаю, атака "Зенит" будет лучше защиты ЦСКА

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался относительно предстоящего матча ЦСКА - "Зенит".

"Думаю, "Зенит" не проиграет. У ЦСКА хватает проблем в атаке, хотя они и прилично провели сборы, много побеждали. Ожидаю борьбу защиты ЦСКА и нападения "Зенита".

В пользу питерцев то, что они, во-первых, провели уже две официальные игры, а, во-вторых, прилично выступили в ответном матче Лиги Европы с "Андерлехтом", победив 3:1. Думаю, атака "Зенит" будет чуть лучше защиты ЦСКА", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Зенит ЦСКА
Сегодня, 10:59
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8
(3)
№8 Написал: igor78 Россия (Сегодня, 13:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
0:1
Регистрация: 23.11.2016
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
1-2
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 12:46) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
Атака то может быть, еще бы в защите не пропустить.
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 11:45) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
В атаке Зенита стало много русских жирных котов, играющий в поперечно-задовый футбол, поэтому я не уверен.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№4 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 11:39) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
1:3...Однозначно!!!


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 1964netto_
2-2.

0:0, 1:1...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 11:33) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: 1964netto_
2-2.

0-0 не более того
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 11:09) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
2-2.


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
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