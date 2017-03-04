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"Спартак" поздравил Артема Реброва с 33-летием

"Спартак" поздравил своего вратаря Артема Реброва с днем рождения.

"Сегодня исполняется 33 года вратарю "Спартака" Артему Реброву. Ребров выступает за нашу команду с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 99 матчей, является серебряным призером чемпионата России - 2011/12. В текущем сезоне Артем сыграл во всех 17 встречах чемпионата без замен.

ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, побольше "сухих" матчей, успешной игры и побед в составе "Спартака" и сборной России", - говорится в поздравлении на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак Ребров
Сегодня, 11:45
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№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 11:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Присоединяюсь! Он в плеяде наших лучших вратарей! Многая лета!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№1 Написал: procop (Сегодня, 11:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
С Днём Рождения! Артём лучший!
Регистрация: 27.11.2016
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