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Ролан Гусев: у ЦСКА по-прежнему лучшие защитники плюс вратарь

Бывший хавбек ЦСКА Ролан Гусев считает, что защитники и вратарь ЦСКА остаются лучшими игроками в своих амплуа.

"Виктор Гончаренко – хороший, грамотный специалист, который прекрасно подкован тактически. У него должно получиться. А что привнес, покажет чемпионат.

Что касается братьев Березуцких и Игнашевича, разве они играли ниже своего уровня? Считаю, они как были лучшими, так и остаются. Не вижу им замены.

Плюс есть лучший голкипер России Акинфеев. Вы же видите, кто выигрывает больше всех чемпионатов в последние годы. Можно что-то придумывать, но статистика – вещь упрямая", - цитирует Гусева "Советский спорт".
Теги: Гусев ЦСКА
Сегодня, 11:59
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№4 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:41) #
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online

гусь сегодня не забудь полюбоваться на своих лучших мертвых защитников и дырявого Корзину для пирожков не забудь приготовить
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Может и лучше, но уровень, по крайней мере Игнаша, все же опускается. Но я надеюсь, что мы не только защищаться будем!


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Регистрация: 16.08.2008
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:22) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Разве они играли ниже своего уровня?Ролан походу давно сборную не смотрел ,да и в чемпе и ЛЧ явно не все матчи.Не вижу им замены...Бедный Серега ему теперь до пятидесятилетия играть что ли?Уровень то остается,только скорость все снижается А засчет опыта во всех моментах не спасешься.Хотя в схеме с тремя центральными будет подстраховка,а значит гораздо легче.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Локомотив»
это что-то вроде гипноза, да?
вам деньги что ли платят за пиар "лучшей обороны"?


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
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