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Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится

Спортивный психолог Борис Хигир считает, что ЦСКА ничего не сможет противопоставить "Зениту" в матче премьер-лиги.

"Зенит" выиграет в Москве у ЦСКА 1:0. Хоть семь пядей во лбу был бы новый тренер Гончаренко, но что он может сделать, если команда не бежит. Пенсионеры! Такое наследство досталось от Слуцкого, а обновить команду, влить новую кровь - денег нет.

А Луческу в "Зените" такой задел сделал во время сборов, что ребята еле ноги волокли, зато физически команда должна быть готова на все сто.

Я помню, как "Шахтер" Луческу приехал в Харьков - они как звери вышли на поле, разорвали "Металлист" – 5:0! Какие бы тактические схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится…", - цитирует Хигира "Советский спорт".
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 12:50
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(3)
№10 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 13:50) #
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online

смотри ка а нашел чем пугать ослов
Цитата: yuri
Против зенита, даже у мясных понос. 5 очков им подарили, а их уже несёт к обрыву.

кыс кыс колбаску хочешь smile
Регистрация: 6.02.2017
№9 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
А мнение спортивной уборщицы не спросили? Своей работой пусть занимается, а если делать нех, то пусть посмотрит средний возраст ЦСКА, пенсионеры-братья и Игнаш, помимо них все довольно молоды, даже Игорь, для вратаря-это не возраст


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:28) #
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online

Цитата: SPV
Шансов у цкг сегодня будет немного

Посмотрим... smirk
Игра обещает быть интересной.
Если уж не в тактико-техническом плане, то, по крайней мере, в эмоциональном: каждому из этих клубов есть, что терять.
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шансов у цкг сегодня будет немного
Регистрация: 2.02.2012
№6 Написал: Виктор 20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
что то в бельгии я их зверьми не видел
Регистрация: 2.03.2017
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:05) #
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online

Цитата: yuri
Против зенита, даже у мясных понос. 5 очков им подарили, а их уже несёт к обрыву.

Да не кури ты травку перед матчем! smirk
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:02) #
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online

Против зенита, даже у мясных понос. 5 очков им подарили, а их уже несёт к обрыву.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:58) #
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online

Цитата: strihnin
шаманы вроде тоже..

Шаманили Акинфеева. И он не подвел, к 15 минуте гол пропустил.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№2 Написал: strihnin Руссия (Сегодня, 12:57) #
  • +2
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Болеет за:
«Локомотив»
ну усе...капец! психологов подключили...прям ментальные войны!
одни твердят: "наша оборона - самая лучшая", другие: " а нам пох"
четки были,попы были...шаманы вроде тоже...ща психологи...


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а хомячки пищали: "щёмин - верим!",
но он надежды их не оправдал...
Регистрация: 7.06.2011
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:56) #
  • +1
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online

А ЧЕЙ он спортивный психолог?
Для "чистоты эксперимента" недурно бы и ЭТУ информацию журналюгам надыбать. smirk
Я помню, как "Шахтер" Луческу приехал в Харьков - они как звери вышли на поле, разорвали "Металлист" – 5:0!

Так то ШАХТЁР с Металлистом играли, а у нас в Российском чемпионате будут играть совсем другие команды сегодня.
Регистрация: 6.08.2008
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