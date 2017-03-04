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Аксель Витсель и Алешандре Пато начали выступление в чемпионате Китая с поражения

"Гуанчжоу Фули" дома обыграл "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в матче 1-го тура чемпионата Китая.

В составе проигравшей команды весь матч отыграли Аксель Витсель и Алешандре Пато.

Чемпионат Китая. 1-й тур

"Гуанчжоу Фули" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 2:0 (1:0)

Голы: Сяо, 29. Ренатинью, 61
Теги: Витсель
Сегодня, 12:59
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