Аксель Витсель и Алешандре Пато начали выступление в чемпионате Китая с поражения

"Гуанчжоу Фули" дома обыграл "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в матче 1-го тура чемпионата Китая.



В составе проигравшей команды весь матч отыграли Аксель Витсель и Алешандре Пато.



Чемпионат Китая. 1-й тур



"Гуанчжоу Фули" - "Тяньцзинь Цюаньцзянь" - 2:0 (1:0)



Голы: Сяо, 29. Ренатинью, 61