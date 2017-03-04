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Аарон Оланаре: с детства болею за ЦСКА из-за Чиди Одиа

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что болеет за армейцев с детства из-за нигерийского защитника Чиди Одиа, который выступал за красно-синих с 2004 по 2012 год.

"Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями "армейцев". Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе.

Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения - сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.

Почему? Благодаря Чиди Одиа. Нигерия - огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас - мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.

В 2005 году Чиди выиграл Кубок УЕФА, а еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА", - приводит слова Оланаре официальный сайт ЦСКА.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 13:26
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6
(2)
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
Вашим ПЯТИ НЕГРАМ купленным в это окно, рассказать нечего, так как спартак Кубок УЕФА не выигрывал и 15 лет в жопе

пока у Сашки бомбануло не слишком сильно)). Но мы будем тут наблюдать за развитием. Чувствую это только начало.
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: vlees (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну это неудивительно
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Dlink (Сегодня, 13:46) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Его Бабаев наверно попросил так сказать laughing
Регистрация: 7.08.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:43) #
  • +1
  •  (7)
online

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Клан (Сегодня, 13:39) #
  • -4
  •  (12)
online

maradona72,
Вашим ПЯТИ НЕГРАМ купленным в это окно, рассказать нечего, так как спартак Кубок УЕФА не выигрывал и 15 лет в жопе laughing
Регистрация: 28.02.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (10)
online

laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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