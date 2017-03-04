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Аарон Оланаре: с детства болею за ЦСКА из-за Чиди Одиа
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре рассказал, что болеет за армейцев с детства из-за нигерийского защитника Чиди Одиа, который выступал за красно-синих с 2004 по 2012 год.
"Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями "армейцев". Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе.
Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения - сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.
Почему? Благодаря Чиди Одиа. Нигерия - огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас - мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.
В 2005 году Чиди выиграл Кубок УЕФА, а еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА", - приводит слова Оланаре официальный сайт ЦСКА.
"Когда я играл в Китае, еще до всех контактов с армейским клубом знал, что существует такая команда. Если честно, я и в Нигерии следил за выступлениями "армейцев". Начал мечтать, что однажды окажусь в этом великолепном клубе.
Как-то раз ко мне подошли агенты, сказали, что есть интерес со стороны ЦСКА и других команд, принесли бумаги. И я, не читая, выкинул все остальные предложения - сказал, что даже слушать о них не хочу. Для меня существует только ЦСКА. Я всем сердцем полюбил эту команду задолго до того, как оказался в ней.
Почему? Благодаря Чиди Одиа. Нигерия - огромная страна, поэтому, возможно, вы не поверите в такие совпадения, но с Чиди мы жили очень близко друг к другу. Мы родом из одного штата Ривер, росли в одном городе, Порт-Харкорте. Играли за одну и ту же команду, просто в разные годы. И вот, когда мы были совсем маленькими, однажды к нам в гости приехал Чиди. Для нас он был большим игроком, звездой. Мы смотрели на него как на великого футболиста. Он очень поддерживал нас - мальчишек из детской спортивной школы. И много рассказывал о ЦСКА.
В 2005 году Чиди выиграл Кубок УЕФА, а еще он играл за сборную. Когда мы делали первые шаги, то мечтали повторить его путь. Чиди вложил нам в головы мысль, что в такой далекой стране, как Россия, можно с комфортом играть и даже завоевывать европейские трофеи. Так что я не шучу, с юных лет болею за ЦСКА", - приводит слова Оланаре официальный сайт ЦСКА.
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