"Оренбург" - "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и тульского "Арсенала" на игру 18-го тура российской Премьер-Лиги.



"Оренбург": М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, Георгиев, Коронов, Ойеволе, Дюриш.



"Арсенал": Габулов, Вергара, Беляев, И. Иванов, Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко.