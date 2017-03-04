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"Оренбург" - "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и тульского "Арсенала" на игру 18-го тура российской Премьер-Лиги.

"Оренбург": М. Кержаков, Воробьёв, Афонин, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Григорьев, Георгиев, Коронов, Ойеволе, Дюриш.

"Арсенал": Габулов, Вергара, Беляев, И. Иванов, Сунзу, Горбатенко, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Бурмистров, Шевченко.
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 13:40
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