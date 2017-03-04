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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Жозе Моуринью: если пройдем "Ростов", то почувствуем запах финал Лиги Европы

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о ближайших планах его команды.

"Занять второе место в АПЛ будет сложно, но вполне возможно. Первое место - это уже нереально, а вот второе - вполне. И мы будем за него бороться.

Лига Европы - очень сложный турнир, но для нас это цель. Если мы обыграем "Ростов", то окажемся в четвертьфинале. Тогда нам нужно будет серьезно подумать о Лиге Европы, потому что на данный момент мы только в 1/8 финала.

Выйдя в четвертьфинал, начинаешь чувствовать запах финала, а затем в определенный период сезона я должен буду проанализировать игру и готовность команды, состояние отдельных игроков, и, если нужно будет сделать выбор, я его сделаю. Предварительно я поделюсь своими планами с руководством "МЮ", но пока об этом рано говорить.

Пока что все выглядит так: игра против "Борнмута", игра против "Ростова", игра против "Челси" в Кубке Англии, снова игра против "Ростова", а потом будем смотреть на результаты и думать", - цитирует Моуринью "Газета.ru" со ссылкой на Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ростов
Сегодня, 13:44
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№4 Написал: Бриг (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Ростов, не подведи..пройди МЮ..а если на следующем этапе вдруг и вылетишь ( футбол, всякое бывает)..мы поймем и простим..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: М.Нагульнов (Сегодня, 13:50) #
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online

Почти зеркальные мысли у РОСТОВА .
"Лига Европы - очень сложный турнир, но для нас это цель. Если мы обыграем "Ростов", то окажемся в четвертьфинале. Тогда нам нужно будет серьезно подумать о Лиге Европы, потому что на данный момент мы только в 1/8 финала" .
Только вместо"Ростов " надо вставить МЮ ))) а в остальном все похоже .Нам тоже не светит напрямую попасть в следующем спортивном году в ЛЧ .Так что упор будет сделан на нынешнюю ЛЕ
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мне кажется Ростов пройдет МЮ.Для Маура Бердыевская схема крайне неудобная.Как правило с такими командами у Жозе нередко возникали проблемы.Удачи Ростову.Пройти МЮ это будет эпично.Тем более остальные команды уровнем Ростова не выше,а значит победить в ЛЕ вполне по силам.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если не пройдёте- почувствуете запах чего- то другого..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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