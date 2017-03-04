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Александр Кокорин - в стартовом составе "Зенита" на игру с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Зенита" на гостевую игру с ЦСКА в рамках 18-го тура премьер-лиги.

"Зенит": Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

Запасные: Лунев, Кержаков, Ломбертс, Джорджевич, Молло, Новосельцев, Иванович, Мак, Цаллагов, Эрнани, Шатов, Юсупов.
Теги: Зенит
Сегодня, 15:37
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23
(3)
№23 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Иванович опять на лавке, ай да покупка 4,5 ляма ЗП шлифует лавку Зенита, проигрывая конкуренцию Нету и Кришито . Конте красава , впарил дряхлого Серба газовщикам smile
Регистрация: 2.02.2012
№22 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 16:24) #
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online

опять слишком легковесная оборона. Думаю, нам ЦСКА на стандартах накидает. Два Березуцких, Васин, Оланаре, Вермблум против Хави Гарсии и Дзюбы это беда.

Цитата: Городовой

Кокорин жертва лимита.Кого вместо него с роспаспортом ставить?Пропустившего все сборы Новосельцева вместо Кришито?Юсупова вместо Маурисиу?Или обиженного всеми Олежку,который в этом сезоне хуже Кокорина

хуже Кокорина быть нельзя!


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№21 Написал: fd65 (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как бы автогол не сотворил.., играя на втречке собственной команды...))))
Регистрация: 3.12.2016
№20 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:16) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: GS
Питерские, а что со Смольниковым?
До сих пор сломанный?

Подозрение на синдром Файзулина-Рязанцева.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 16:14) #
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Питерские, а что со Смольниковым?
До сих пор сломанный?
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: romvn53 регион53 (Сегодня, 16:13) #
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Цитата: soloz
Пугает Лодыгин.. а так вроде ничего! посмотрим

пугает ваш дурень на бентли........... а так ставлю на вас 2-0
Регистрация: 28.02.2017
№17 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anatolik189
Цыган наверное опять накурился!Ну нельзя же в гостях против ЦСКА играть вдесятером!Кокорин это балласт,игрок ФНЛ,а он его везде суёт в основу!!!Хотя я рад,что питерцы играют вдесятером,надо вас немного притормозить.

Кокорин жертва лимита.Кого вместо него с роспаспортом ставить?Пропустившего все сборы Новосельцева вместо Кришито?Юсупова вместо Маурисиу?Или обиженного всеми Олежку,который в этом сезоне хуже Кокорина?Ну а Керж это вообще не разу не смешно.Когда он с игры последний раз забивал?Скорости нет,а без нее Саша балласт.Плюс как и Новосельцев сборы пропустил.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№16 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пугает Лодыгин.. а так вроде ничего! посмотрим! smile
Регистрация: 14.12.2016
№15 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 16:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Анюков отвоевал место в старте.
Регистрация: 6.12.2014
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
А по твоему Кока что-то такое показывает??

по мне кокорин в игром ритмею а кержаков в последний раз играл в январе. вот и всё.


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:01) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цыган наверное опять накурился!Ну нельзя же в гостях против ЦСКА играть вдесятером!Кокорин это балласт,игрок ФНЛ,а он его везде суёт в основу!!!Хотя я рад,что питерцы играют вдесятером,надо вас немного притормозить.
Регистрация: 2.04.2012
№12 Написал: romvn53 регион53 (Сегодня, 15:58) #
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ну не знаю........ я канешн не Луческу, но по мне дак лучше Кержа.........
Регистрация: 28.02.2017
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 15:56) #
  • -1
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Цитата: imaginary
хм, зенит так уверен в себе, что против цска выходит вдесятером, однако, будем-посмотреть

Ты парень от зависти ехидничаешь. Кокорин не хуже твоего распиаренного Смолова.
Регистрация: 9.02.2014
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:55) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Цитата: scorpion 69
лучше кержа выпустить

чем может быть лучше игрко который пропустил 2 сбора?

А по твоему Кока что-то такое показывает?? Да вместо него любого выпусти, хуже не будет. Ибо он полный ноль.
Но в октябре играл, сволочь.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: imaginary (Сегодня, 15:53) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
хм, зенит так уверен в себе, что против цска выходит вдесятером, однако, будем-посмотреть
Регистрация: 7.02.2010
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:51) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Skyline
чем может быть лучше игрко который пропустил 2 сбора?

Шириной талии
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
лучше кержа выпустить

чем может быть лучше игрко который пропустил 2 сбора?


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:48) #
  • -2
  •  (4)

Кока + Дзюба = смерть всему живому. На встречке тоже.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
От добра, конечно, добра не ищут, но Кока лишний.

Согласен лучше кержа выпустить или луку
Регистрация: 3.02.2011
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:44) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
От добра, конечно, добра не ищут, но Кока лишний.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№3 Написал: vlees (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
ну и состав. румына ничему не учат косяки

А какой состав победил Андерлехт?
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:40) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Предсказуемый состав.Цска не тот соперник который годится для экспериментов.Данни/Жулиано-н
овая топ-связка в атаке)


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:40) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну и состав. румына ничему не учат косяки


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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