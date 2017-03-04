Сергей Кирьяков: надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-Лиге

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Оренбурга" в 18-м туре чемпионата России заявил, что недоволен действиями главного арбитра матча Владимира Сельдякова.



"Футбол - удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьибольше не будет в Премьер-Лиге", - сказал Кирьяков.