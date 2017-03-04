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16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Сергей Кирьяков: надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-Лиге
Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Оренбурга" в 18-м туре чемпионата России заявил, что недоволен действиями главного арбитра матча Владимира Сельдякова.
"Футбол - удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьибольше не будет в Премьер-Лиге", - сказал Кирьяков.
"Футбол - удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьибольше не будет в Премьер-Лиге", - сказал Кирьяков.
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