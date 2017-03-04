Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Сергей Кирьяков: надеюсь, этого судьи больше не будет в Премьер-Лиге

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков в эфире телеканала "Наш футбол" после поражения от "Оренбурга" в 18-м туре чемпионата России заявил, что недоволен действиями главного арбитра матча Владимира Сельдякова.

"Футбол - удивительная вещь. Владея столько мячом, преимуществом, территорией, умудриться при такой игре ещё пропустить три мяча. Мы контролировали мяч, но в каких-то моментах, в частности, с третьим мячом в наши ворота, ошиблись сами, грубейшую ошибку допустили. Два стандарта плюс ошибка, вот и получите 0:3. Ну и плюс, конечно же, судейство. Надеюсь, этого судьибольше не будет в Премьер-Лиге", - сказал Кирьяков.
Теги: Кирьяков Арсенал Тула Оренбург
Сегодня, 16:25
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 16:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну да, контролировали всю игру, чуть Оренбург не размазали, три мяча конечно случайно ветер задул, а судья всю игру испортил...
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.