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Лента новостей:
16:18
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
Валерий Непомнящий: не думаю, что преимущество "Зенита" в два официальных матча будет иметь решающее значение
15:44
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
Андрей Бутенко: система определения гола стоит 15 млн долларов в год, а эпизодов таких - 2-3 (4)
15:25
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
"Локомотив" провел тренировку в Уфе (1)
12:50
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
Спортивный психолог: какие бы схемы не придумывал Гончаренко против "Зенита" – ничего не получится (15)
10:36
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
Луис Энрике: я немного успокоился (3)
09:44
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
Серхио Рамос - игрокам "Реала": только Роналду может не бегать, он забивает 60 голов за сезон (3)
09:36
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
Илья Геркус: если нам предложат игрока уровня Промеса за 7–10 миллионов, мы найдем деньги (22)
02:40
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
Андрей Воронин: в Европе сомневаются, смогут ли футболисты с постсоветского пространства у них заиграть (7)
"Рома" - "Наполи": стартовые составы
Стали известны стартовые состав "Ромы" и "Наполи" на матч 27-го тура чемпионата Италии.
"Рома": Щенсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Жезус, Перотти, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Эль-Шаарави, Джеко.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
"Рома": Щенсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Жезус, Перотти, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Эль-Шаарави, Джеко.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
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