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"Рома" - "Наполи": стартовые составы

Стали известны стартовые состав "Ромы" и "Наполи" на матч 27-го тура чемпионата Италии.

"Рома": Щенсны, Рюдигер, Фасио, Манолас, Жезус, Перотти, Де Росси, Стротман, Найнгголан, Эль-Шаарави, Джеко.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Гулам, Рог, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Теги: Рома Наполи
Сегодня, 16:40
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